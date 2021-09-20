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COVID-сертификат для тех, кто переболел: когда украинцы смогут его получить и каким он будет

COVID-сертификат для тех, кто переболел: когда украинцы смогут его получить и каким он будет

УНИАН

Для тех, кто переболел, COVID-сертификат будет доступен с октября.

Те, кто переболели коронавирусом смогут получить COVID-сертификат ориентировочно в октябре. У сертификатов не будет различий по цвету.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации, пишет РБК-Украина.

"Для тех, кто переболел, COVID-сертификат будет доступен с октября. Сейчас в активной разработке. Не будет различий в цвете, так как речь не о вакцине и прививке. У тех, кто переболел, будут антитела от болезни. То есть это те, кто не вакцинировался еще, но переболел уже ", — заявили в Минцифры.

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