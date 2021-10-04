COVID-сертификат стоил 1,5 тыс. грн: в Черниговской области производили фальшивые "ковидные" документы (фото)

СБУ заблокировала схему фальсификации документов.

На подделке и распространении "липовых" ПЦР-тестов и международных свидетельств о вакцинации против коронавируса разоблачила СБУ двух жителей Черниговской области. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали 400 тыс. грн.

Об этом отчитывается пресс-служба СБУ.

Как установили силовики, двое местных жителей организовали преступную схему по изготовлению фейковых "ковидных" документов еще в начале этого лета. Злоумышленники предлагали "клиентам" одной из черниговских туристических агентств справку об отрицательном тесте на COVID-19 для выезда на отдых за границу.

Сдавать анализы не нужно было, только выложить за справку 400-500 гривен. Поддельное свидетельство о вакцинации стоило у злоумышленников 1500 гривен. Ежемесячно они в среднем зарабатывали до 400 тыс. грн.

Во время обысков в их помещениях СБУ обнаружила подготовленные поддельные справки о прохождении теста на COVID и фейковые международные сертификаты.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Как сообщалось, в Украине в ближайшее время планируют усилить ответственность за подделку COVID сертификатов. Отвечать за "липовые" документы будут как те, кто их продает и производит, так и те, кто их покупает.

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