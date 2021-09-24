COVID-сертификат теперь можно получить и распечатать с портала "Дія": пошаговая видеоинструкция

Документ можно получить без "Дія.Підпису".
С 24 сентября на портале "Дія" можно сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба портала "Дія" на Telegram-канале.
Как сгенерировать документ:
- авторизуйтесь на портале "Дія" с помощью электронной подписи (КЭП)
- нажмите "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"
- подпишите согласие об обработке персональных данных КЭПом
- когда "Дія" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, то вам придет сообщение об этом по электронной почте.
Кроме того, в приложении "Дія" появилась возможность получить "желтый" сертификат о получении одной дозы вакцины от COVID-19. Он будет действовать 120 дней. Сейчас эта услуга доступна только для пользователей iOS.
"Позже также запустим их и для пользователей Android, ждем подтверждения от Google Play", - говорится в сообщении сервиса.
Отмечается, что внутренние сертификаты, "желтые" и "зеленые", позволят бизнесу работать в условиях усиленного карантина, а людям — посещать массовые мероприятия, спортзалы и заведения питания.
Как сгенерировать "желтый" сертификат:
- обновите приложение до последней версии в AppStore;
- нажмите "Услуги" — "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат";
- подпишите согласие на передачу ваших данных "Дія.Підписом";
- когда "Дія" найдет информацию о вашей вакцинации в реестрах, то сертификат сразу подтянется в приложение.
Напомним:
- Те, кто переболели коронавирусом, смогут получить COVID-сертификат ориентировочно в октябре. У сертификатов не будет различий по цвету.
- В свою очередь Кабмин предлагает усилить ответственность за подделку COVID-документов. Наказания не избежать как тем, кто использует поддельные документы, так и тем, кто их выдает.