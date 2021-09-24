COVID-сертификат теперь можно получить и распечатать с портала "Дія": пошаговая видеоинструкция

COVID-сертификат теперь можно получить и распечатать с портала "Дія": пошаговая видеоинструкция

Документ можно получить без "Дія.Підпису".

С 24 сентября на портале "Дія" можно сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба портала "Дія" на Telegram-канале.

Как сгенерировать документ:

авторизуйтесь на портале "Дія" с помощью электронной подписи (КЭП)

нажмите "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"

подпишите согласие об обработке персональных данных КЭПом

когда "Дія" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, то вам придет сообщение об этом по электронной почте.

Кроме того, в приложении "Дія" появилась возможность получить "желтый" сертификат о получении одной дозы вакцины от COVID-19. Он будет действовать 120 дней. Сейчас эта услуга доступна только для пользователей iOS.

"Позже также запустим их и для пользователей Android, ждем подтверждения от Google Play", - говорится в сообщении сервиса.

Отмечается, что внутренние сертификаты, "желтые" и "зеленые", позволят бизнесу работать в условиях усиленного карантина, а людям — посещать массовые мероприятия, спортзалы и заведения питания.

Как сгенерировать "желтый" сертификат:

обновите приложение до последней версии в AppStore;

нажмите "Услуги" — "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат";

подпишите согласие на передачу ваших данных "Дія.Підписом";

когда "Дія" найдет информацию о вашей вакцинации в реестрах, то сертификат сразу подтянется в приложение.

Напомним:

Те, кто переболели коронавирусом, смогут получить COVID-сертификат ориентировочно в октябре. У сертификатов не будет различий по цвету.

коронавирусом, ориентировочно в октябре. У сертификатов не будет различий по цвету. В свою очередь Кабмин предлагает усилить ответственность за подделку COVID-документов. Наказания не избежать как тем, кто использует поддельные документы, так и тем, кто их выдает.

Новости Украины: Ляшко заявил, что подделка COVID-сертификатов должна стать уголовным преступлением

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку