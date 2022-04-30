COVID-сертификат, у которого истек срок, не исчезнет из приложения "Дії"

COVID-сертификат, у которого истек срок, не исчезнет из приложения "Дії"

Данные о вакцинации будут доступны в "Дії".

В приложении "Дія" будут оставаться данные о сделанных вакцинах по истечении срока действия сертификата.

Таким образом, история вакцинации от COVID-19 всегда будет в вашем смартфоне.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Это будет полезно людям, которые эвакуировались в более безопасные области Украины, или за границу. Так что если врач попросит показать ваши старые сертификаты – просто открывайте Дія", — говорится в сообщении.

Если у вашего сертификата истек срок, и он исчез из приложения, вы можете заказать его снова — в разделе Услуги в приложении.

Напомним, в "Дії" можно будет подать заявление в помощь от международных организаций : кто получит средства.

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