COVID-сертификат, у которого истек срок, не исчезнет из приложения "Дії"

Данные о вакцинации будут доступны в "Дії".
В приложении "Дія" будут оставаться данные о сделанных вакцинах по истечении срока действия сертификата.
Таким образом, история вакцинации от COVID-19 всегда будет в вашем смартфоне.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Это будет полезно людям, которые эвакуировались в более безопасные области Украины, или за границу. Так что если врач попросит показать ваши старые сертификаты – просто открывайте Дія", — говорится в сообщении.
Если у вашего сертификата истек срок, и он исчез из приложения, вы можете заказать его снова — в разделе Услуги в приложении.
Напомним, в "Дії" можно будет подать заявление в помощь от международных организаций : кто получит средства.
Читайте также:
- Календарь профилактических прививок: как защититься от опасных инфекций в Украине и за рубежом
- В Британии пациент с коронавирусом установил рекорд продолжительности болезни
- Защита от COVID-19: Украина получила технологию производства мРНК вакцин