COVID-сертификат в "Дії": какие возможности предоставит и как его получить

Сейчас продолжается бета-тест сертификатов о вакцинации.
СOVID- сертификат в "Дії" будет подтверждать статус человека о вакцинации, отрицательный результат теста ПЦР или выздоровления от коронавирусной болезни.
Об этом в понедельник, 5 июля, написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в Facebook.
Какие возможности предоставит COVID-сертификат:
- Внутренним сертификатом можно будет пользоваться в различных жизненных ситуациях. С ним вы можете посещать массовые мероприятия без маски, если каждый участник имеет сертификат.
- Для выезда за границу международный сертификат можно будет использовать после взаимного признания с Европейским союзом или другими странами мира и подписания соответствующих соглашений.
Как сгенерировать COVID-сертификат в несколько кликов:
- Нужно зайти в раздел "Услуги", выбрать "COVID-сертификат" и нажать "Сгенерировать сертификат";
- Далее подписать Дія.Подписью заявление на обработку медицинских данных.
По словам Федорова, необходимые данные подтянутся из системы е-Health автоматически. Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами. Сейчас идет бета-тест сертификатов о вакцинации.
О том, как выглядит документ и признает ли его Европа и мир — в нашем материале.