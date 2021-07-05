COVID-сертификат в "Дії": какие возможности предоставит и как его получить

COVID-сертификат в "Дії": какие возможности предоставит и как его получить

Сейчас продолжается бета-тест сертификатов о вакцинации.

СOVID- сертификат в "Дії" будет подтверждать статус человека о вакцинации, отрицательный результат теста ПЦР или выздоровления от коронавирусной болезни.

Об этом в понедельник, 5 июля, написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в Facebook.

Какие возможности предоставит COVID-сертификат:

Внутренним сертификатом можно будет пользоваться в различных жизненных ситуациях. С ним вы можете посещать массовые мероприятия без маски, если каждый участник имеет сертификат.

Для выезда за границу международный сертификат можно будет использовать после взаимного признания с Европейским союзом или другими странами мира и подписания соответствующих соглашений.

Как сгенерировать COVID-сертификат в несколько кликов:

Нужно зайти в раздел "Услуги", выбрать "COVID-сертификат" и нажать "Сгенерировать сертификат";

Далее подписать Дія.Подписью заявление на обработку медицинских данных.

По словам Федорова, необходимые данные подтянутся из системы е-Health автоматически. Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами. Сейчас идет бета-тест сертификатов о вакцинации.

О том, как выглядит документ и признает ли его Европа и мир — в нашем материале.

Новости Украины: коронавирусные сертификаты начинают работать в тестовом режиме

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