COVID-сертификаты об выздоровлении и детские: как получить "ковидные" документы

COVID-сертификаты об выздоровлении и детские: как получить "ковидные" документы

COVID-сертификаты об выздоровлении можно будет получить не более двух раз в год.

В Украине запущено еще два новых типа COVID-сертификатов. Один из них – детский, его получить могут родители несовершеннолетнего.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время онлайн-брифинга 12 ноября.

По ее словам, детский COVID-сертификат могут загрузить в "Дії" родители детей от 12 лет, которые получили по крайней мере одну дозу вакцины. Для этого родителю нужно зайти в приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка.

Второй тип – это сертификаты об выздоровлении. Сейчас этот документ находится на последней стадии бета-тестирования.

"Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач зафиксировал в электронной системе здравоохранения диагноз COVID-19. Срок действия такого сертификата будет составлять 90 дней от 15 дня после установления диагноза. Получить такой документ можно не больше, чем дважды в год", — объяснила заместитель министра.

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Новые возможности "Дії": когда станет доступным сертификат о выздоровлении

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