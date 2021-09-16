COVID-сертификаты появятся на портале "Дія": когда услуга станет доступной украинцам и как получить документ

COVID-сертификаты появятся на портале "Дія": когда услуга станет доступной украинцам и как получить документ

Минцифры финализируют разработку функционала. Услуга будет доступна в конце сентября.

На портале "Дія" можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Доступным будет лишь сертификат вакцинации о получении двух доз.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дія". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", — рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что благодаря запуску услуги на портале "Дія" получить цифровой COVID-сертификат смогут украинцы, у которых нет ID-карты или заграничного биометрического паспорта или которые не имеют "Дія.Підпису" или не пользуются приложением "Дія".

Сгенерировать COVID-сертификат на портале "Дія" можно будет также в несколько кликов:

Нужно авторизироваться на портале "Дія";

выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат";

подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата. На портале можно воспользоваться как "Дія.Підписом", который вы сгенерировали в приложении "Дія", так и любой другой электронной подписью. Как получить электронную подпись, можно узнать по ссылке.

После этого "Дія" посылает запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF.

его можно распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и предъявлять QR-код с экрана.

По словам Федорова, в конце сентября на портале "Дія" можно будет сгенерировать только сертификат вакцинации о получении двух доз. Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста.

Кроме этого, Минцифры работает над разработкой и сертификата вакцинации о частичной вакцинации. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении "Дія".

"Уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дія" и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу", — резюмировал Федоров.

Напомним:

В приложении "Дія" украинцам станут доступными внутренние COVID-сертификаты двух типов — "желтый" и "зеленый". Над их разработкой сейчас работают Минцифры, Минздрав и НСЗУ. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививки, а "зеленый" — о полном курсе.

Над их разработкой сейчас работают Минцифры, Минздрав и НСЗУ. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививки, а "зеленый" — о полном курсе. Также в Украине будет продлен срок действия COVID-сертификатов, который сейчас составляет полгода. Для вакцинированных украинцев будут определенные преференции в "желтой" и "красной" зонах адаптивного карантина.

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