COVID-ситуация начала улучшаться: в Украине стало больше "желтых" областей

COVID-ситуация начала улучшаться: в Украине стало больше "желтых" областей

Большинство регионов до сих пор – "оранжевые".

В Украине по состоянию на 20 февраля "желтая" зона карантина снова расширилась.Согласно обновленным данным, пять областей находятся в "красной" зоне, еще 15 областей и город Киев — в "оранжевой" зоне, четыре — в "желтой".

Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.

"Оранжевым" на сегодняшний день является город Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областях действует "красная" зона. Львовская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области находятся в "желтой" зоне.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, в Украине по состоянию на утро 20 февраля зафиксировано 17 448 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 выздоровели 11 963 человека, еще 152 — умерло.

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