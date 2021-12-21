COVID-увеличение более чем в четыре раза: названы два региона Украины, которые не готовы выходить из "красной" зоны

В Украине в двух областях превышен коэффициент обнаружения коронавируса.
В Украине только два региона не отвечают условиям выхода из "красной" зоны карантина. Речь идет о Волынской и Запорожской областях.
Об этом сообщил аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова на брифинге 21 декабря.
По ее данным, в Волынской и Запорожской областях превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 – 22% и 23% соответственно, при разрешенном максимуме 20%. В то же время, рекомендованный уровень Всемирной организации здоровья составляет 5%.
"Здесь мы видим увеличение более чем в четыре раза. Мы рекомендуем этим областям увеличивать объемы тестирования для улучшения уровня контроля за распространением заболеваемости, по крайней мере, на четверть", — заявила она.
По состоянию на 21 декабря в красной зоне находятся: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области. Остальные – в "желтой" зоне.
Напомним, Минздрав на период новогодне-рождественских праздников ужесточает требования карантина в Украине. Радуцкий перечислил ограничения.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
- Вспышке "Омикрона" быть: эпидемиолог Екатерина Сояк о новой угрозе COVID-19 и стоит ли бояться привитым
- В Германии на Новый год введут "легкий локдаун": подробности
- Украина одна из первых в Европе прошла осенняя вспышка заболеваемости COVID-19 — Минздрав