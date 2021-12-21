COVID-увеличение более чем в четыре раза: названы два региона Украины, которые не готовы выходить из "красной" зоны

COVID-увеличение более чем в четыре раза: названы два региона Украины, которые не готовы выходить из "красной" зоны

В Украине в двух областях превышен коэффициент обнаружения коронавируса.

В Украине только два региона не отвечают условиям выхода из "красной" зоны карантина. Речь идет о Волынской и Запорожской областях.

Об этом сообщил аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова на брифинге 21 декабря.

По ее данным, в Волынской и Запорожской областях превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 – 22% и 23% соответственно, при разрешенном максимуме 20%. В то же время, рекомендованный уровень Всемирной организации здоровья составляет 5%.

"Здесь мы видим увеличение более чем в четыре раза. Мы рекомендуем этим областям увеличивать объемы тестирования для улучшения уровня контроля за распространением заболеваемости, по крайней мере, на четверть", — заявила она.

По состоянию на 21 декабря в красной зоне находятся: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области. Остальные – в "желтой" зоне.

Карантинное зонирование по состоянию на 21 декабря / Министерство здравоохранения Украины

Напомним, Минздрав на период новогодне-рождественских праздников ужесточает требования карантина в Украине. Радуцкий перечислил ограничения.

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