COVID возвращается: в Украине зафиксировали пик заболеваемости — подробности

С начала эпидемического подъема в Украине заболело уже 1,3 миллиона граждан.

Об этом 9 декабря в эфире телемарафона сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Это больше, чем в прошлом году, по меньшей мере на 40 процентов. Вместе с тем, если посмотреть по интенсивности эпидемического процесса, то он немного больше, чем в прошлом году, — всего на 8 процентов", — отметил Кузин.

По его словам, в нынешней ситуации с заболеваемостью COVID есть определенные особенности, заключающиеся в том, что сейчас в Украине одновременно курсируют и коронавирус, и вирус гриппа, и другие респираторные вирусы.

"Мы будем наблюдать постепенно такую картину перехода от одних вирусов к другим. И пока по состоянию на сегодняшний день мы фиксируем то, что в подавляющем большинстве у нас регистрируются случаи коронавирусной инфекции, их больше. И их количество будет достигать пика в середине декабря с постепенным затуханием В течение январе следующего года. Начиная с января уже начнет циркулировать вирус гриппа и SARS-CoV-2", — прогнозирует главный санврач.

Он уточнил, что с начала эпидемиологического сезона в Украине от COVID и других инфекционных заболеваний уже умерло 343 человека, среди которых — два ребенка. В среднем же в Украине с такими диагнозами госпитализируют 4 тысячи человек еженедельно.

"Это немного. И способностей системы здравоохранения хватает для оказания медицинской помощи", – сказал Кузин.

Вместе с тем врач отметил, что "самоспитализуются сейчас тяжелые случаи". При этом у людей, имеющих сопутствующие неинфекционные заболевания – такие, как онкология, избыточный вес или проблемы сердечно-сосудистой системы – как грипп, так и коронавирусная инфекция протекают в тяжелой форме, и у них больший риск летального исхода".

"В подавляющем большинстве летальные случаи регистрируются среди пациентов, которые не вакцинировались и не имели никакого эпизода прививок. Поэтому это еще раз подчеркивает важность проведения прививки как основного средства профилактики тяжелого течения", — подчеркнул Кузин.

Отметим, что в Украине циркулирует около 14 различных штаммов вируса вокруг коронавируса "Омикрона". Выявлено десять случаев штамма "Эрис" – это вариант штамма "Омикрон".

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