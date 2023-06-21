Цой не представляет угрозы национальной безопасности — Госагентство по искусству

В Украине официально не запрещено петь песни советского рок-музыканта Виктора Цоя, погибшего еще до распада СССР.

После того, как подросток из Одессы на одной из улиц Львова исполнял под гитару песни Виктора Цоя и грубой бранью ответил на замечания от народной депутатки Натальи Пипы, в обществе снова началась дискуссия о том, запрещено ли исполнять песни этого автора публично.

Как разъяснили в Госагентстве по искусству в ответ на запрос "Украинских новостей", в Украине официально не запрещено петь песни советского рок-музыканта Виктора Цоя, погибшего еще до распада СССР.

"Песни и творчество Виктора Цоя, не являвшегося гражданином Российской Федерации, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины", — говорится в ответе за подписью исполняющей обязанности главы Госискусств Ольги Россошанской.

В ответе также отметили, что Цой не входит в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

“Министерство культуры и информационной политики Украины на своем официальном вебсайте обнародует Список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Виктор Цой не включен в указанный перечень”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Львове разразился громкий скандал из-за молодых людей, которые на всю улицу слушали путиниста Лепса.

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