ЦРУ создало в Украине агентурную сеть для противостояния России — The New York Times

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов привлекает Украину как своего партнера по борьбе с Кремлем и его влиянием.

Также читайте СБУ разоблачила в прошлом году 47 агентурных сетей врага: где действовала самая большая

Об этом информирует издание The New York Times.

Издание пишет, что ЦРУ и украинские спецслужбы создали в Украине 12 секретных объектов и двух баз вдоль российской границы, на которых осуществляется перехват важных сведений по российским коммуникациям. В частности, эти базы прослушивают российские секретные эфиры, а также пункты управления дронами-камикадзе.

Кроме того, при содействии ЦРУ была создана новая украинская сеть агентов, действующая в России, Европе, на Кубе и других местах для противостояния российским шпионам.

Издание пишет, что в 2016 году ЦРУ начало тренировать элитный украинский десантный отряд, известный как подразделение 2245. Эти агенты перехватывали российские средства связи и дроны, которые позже передавались ЦРУ, чтобы технические работники имели возможность их перепроектировать и взламывать московские системы шифрования. Одним из офицеров был нынешний руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Издание отмечает, что сейчас эта сеть очень важна, поскольку Россия начала войну, а Украина все больше зависит от диверсий и ракетных ударов большой дальности, требующих присутствия шпионов далеко в тылу врага.

"И они подвергаются большему риску: если республиканцы в Конгрессе прекратят военное финансирование Киева, ЦРУ, возможно, придется сократить расходы", — пишет газета.

Также, по информации журналистов, в прошлый четверг, 22 февраля, директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Украину, чтобы придать уверенность украинскому военно-политическому руководству в продолжении сотрудничества. Этот визит был десятым после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"С самого начала общий противник — президент России Владимир Путин — объединил ЦРУ и его украинских партнеров. Одержимый идеей отсрочить движение Украины на Запад, Путин регулярно вмешивался в политическую систему Киева, лично подбирая лидеров, которые, по его мнению, могли бы удержать Украину в орбите России, но все это приводило к обратным результатам, собирая протестующих на улице", — указывает The New York Times.

Кроме того, как пишет издание, украинцы помогли Соединенным Штатам преследовать российских оперативников, вмешивавшихся в американские президентские выборы в 2016 году.

Журналисты пишут, что сотрудничество с Украиной было настолько успешным, что в США думали над тем, чтобы создать подобные подразделения в других европейских спецслужбах для противостояния РФ

Глава департамента ЦРУ, занимающегося операциями против РФ, даже организовал тайную встречу в Нидерландах. Там представители ЦРУ, британской МИ-6, ГУР МО Украины, Голландской службы и других агентств договорились начать объединять больше своих разведывательных данных о России. Результатом стала тайная коалиция против России и украинцы были ее важными участниками.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка Дании сообщила, что Россия намерена использовать свою военную мощь, чтобы бросить вызов странам НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что разведка Британии озвучила новую проблему РФ из-за войны в Украине.

Читайте также: