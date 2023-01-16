ЦРУ тоже постаралось: Зеленскому удалось избежать 12 покушений на его жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабного наступления пережил более 12 отдельных покушений на его жизнь со стороны российских войск.

Об этом пишет публицист Крис Виппл со ссылкой на данные украинских чиновников, которые он приводит в своей еще не опубликованной книге, копию которой получило издание The Independent.

В книге указано, что в период перед полномасштабным вторжением в Украину с тайным визитом прибыл директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Он якобы получил от президента США Джо Байдена указание рассказать Зеленскому "точные детали заговора россиян".

"Это сразу же привлекло внимание Зеленского, он был ошеломлен и поражен этой новостью", — приводит Independent цитату из книги Виппла.

В издании добавляют, что всего с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но по меньшей мере две из них удалось избежать благодаря американским разведданным, которые Бернс раскрыл во время визита в Киев.

"Эти сведения были настолько подробными, что помогли силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения на его жизнь со стороны России", — отмечает американский публицист.

Напомним, в мае 2022 года президент Владимир Зеленский рассказал в интервью австралийскому каналу Nine Network, что к тому моменту уже удалось сорвать по меньшей мере 10 покушений на его жизнь, которые готовили россияне.

По его словам, в случае успешного покушения на него в Украине создали "зеркальный" Кабмин. Зеленский говорит, что украинские власти понимают все риски, поэтому есть план "Б", если все же российским военным удастся успешно выполнить покушения на руководство Украины, прежде всего на президента.

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