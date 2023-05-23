Цветут каштаны – значит пора сажать фасоль: сроки посадки, как это лучше делать

Когда сажать фасоль весной 2023 года

Урожайность фасоли зависит от светового дня, ей нужно, чтобы было не менее 12 часов света ежедневно. И еще для ее созревания нужно тепло. Поэтому высаживать в открытую почву фасоль нужно с мая, когда почва хорошо прогреется до температуры 12-15ºC на глубине 10 см. Существует примета, которая подскажет, когда садить фасоль в открытую почву — как только начнут цвести каштаны.

Хотя фасоль может выдерживать похолодание до 1 °C, лучшими условиями ее роста считается температура 20-25 °C. Холод, ветер и дожди могут вызвать опадение цветков и появление грибковых болезней. Так же и из-за жары цветки могут опадать, а плоды не завязыватся.

Вьющиеся сорта фасоли нужно высаживать позже прямостойких сортов где-то на неделю. После первой посадки фасоль можно сеять каждые 10 дней с середины мая по начало июля.

Когда сажать фасоль по лунному календарю

Благоприятные дни для высадки фасоли в мае 20-22, 30, 31 мая.

Благоприятные дни для фасоли в июне – 1, 27, 28 июня.

В июле фасоль лучше всего посадить 24, 25 числа.

Как сажать фасоль

Подготовка семян

Перед посадкой фасоль нужно замочить, чтобы она набухла.

Перед самой посадкой для защиты от болезней и вредителей семена недолго в течение пяти минут подержать в растворе борной кислоты.

Какая должна быть почва для фасоли

Фасоль не любит глинистые почвы из-за того, что в них застаивается вода. Не любит она и слишком азотистых почв из-за того, что сама его много производит. Лучше всего, если участок будет с легкой почвой, через которую проходит вода, защищенной от ветра и солнечная. Поскольку фасоль как и другие бобовые богата азотом, хорошей идеей будет посадить ее на участки с истощенной почвой, которые давно не удобрялась. Таким образом, она подготовит почву для посадки овощных культур.

С осени почву для фасоли перекапывают с внесением удобрений. Землю удобряют перегноем, добавляют доломитовую муку, аммиачную селитру, двойной суперфосфат, хлористый калий или калийную соду.

Но если таким образом подготовить почву для фасоли с осени не удалось, ничего страшного, фасоль хорошо растет после таких культур, как капуста, помидоры, картофель, баклажаны, перец и огурец. Не нужно высаживать фасоль после бобовых растений – на участках, где росли горох, чечевица, соя, арахис, бобы и собственно фасоль. В таких местах фасоль нужно сажать не раньше, чем через три-четыре года.

Посадка фасоли

Способ посева фасоли зависит от ее вида. Кустовые сорта фасоли сеют на глубину 5-6 см, с интервалом между кустарниками — 20-25 см, ширина междурядья до 40 см. Вьющиеся сорта сеют реже, на расстоянии 25-30 см между экземплярами с междурядьями около 50 см.

В ямку кладут по 5-6 фасолин. Когда появятся всходы, оставляют по три крепких сеянца, остальное пересаживают. После посадки почву уплотняют и поливают.

В случае если угрожают заморозки, можно накрыть посевы пленкой.

В дальнейшем фасоль нужно регулярно поливать, пропалывать, окучивать, разрыхлять почву, подкармливать.

Когда фасоль подрастет, ее нужно подвязывать к опорам.

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