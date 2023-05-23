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Цветут каштаны – значит пора сажать фасоль: сроки посадки, как это лучше делать

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Цветут каштаны – значит пора сажать фасоль: сроки посадки, как это лучше делать

Когда и как сажать фасоль

Лучшие сроки для посадки фасоли 2023 года

Когда сажать фасоль весной 2023 года

Урожайность фасоли зависит от светового дня, ей нужно, чтобы было не менее 12 часов света ежедневно. И еще для ее созревания нужно тепло. Поэтому высаживать в открытую почву фасоль нужно с мая, когда почва хорошо прогреется до температуры 12-15ºC на глубине 10 см. Существует примета, которая подскажет, когда садить фасоль в открытую почву — как только начнут цвести каштаны.

Хотя фасоль может выдерживать похолодание до 1 °C, лучшими условиями ее роста считается температура 20-25 °C. Холод, ветер и дожди могут вызвать опадение цветков и появление грибковых болезней. Так же и из-за жары цветки могут опадать, а плоды не завязыватся.

Вьющиеся сорта фасоли нужно высаживать позже прямостойких сортов где-то на неделю. После первой посадки фасоль можно сеять каждые 10 дней с середины мая по начало июля.

Когда сажать фасоль по лунному календарю

  • Благоприятные дни для высадки фасоли в мае 20-22, 30, 31 мая.
  • Благоприятные дни для фасоли в июне – 1, 27, 28 июня.
  • В июле фасоль лучше всего посадить 24, 25 числа.

Как сажать фасоль

Подготовка семян

  • Перед посадкой фасоль нужно замочить, чтобы она набухла.
  • Перед самой посадкой для защиты от болезней и вредителей семена недолго в течение пяти минут подержать в растворе борной кислоты.

Какая должна быть почва для фасоли

Фасоль не любит глинистые почвы из-за того, что в них застаивается вода. Не любит она и слишком азотистых почв из-за того, что сама его много производит. Лучше всего, если участок будет с легкой почвой, через которую проходит вода, защищенной от ветра и солнечная. Поскольку фасоль как и другие бобовые богата азотом, хорошей идеей будет посадить ее на участки с истощенной почвой, которые давно не удобрялась. Таким образом, она подготовит почву для посадки овощных культур.

С осени почву для фасоли перекапывают с внесением удобрений. Землю удобряют перегноем, добавляют доломитовую муку, аммиачную селитру, двойной суперфосфат, хлористый калий или калийную соду.

Но если таким образом подготовить почву для фасоли с осени не удалось, ничего страшного, фасоль хорошо растет после таких культур, как капуста, помидоры, картофель, баклажаны, перец и огурец. Не нужно высаживать фасоль после бобовых растений – на участках, где росли горох, чечевица, соя, арахис, бобы и собственно фасоль. В таких местах фасоль нужно сажать не раньше, чем через три-четыре года.

Посадка фасоли

  • Способ посева фасоли зависит от ее вида. Кустовые сорта фасоли сеют на глубину 5-6 см, с интервалом между кустарниками — 20-25 см, ширина междурядья до 40 см. Вьющиеся сорта сеют реже, на расстоянии 25-30 см между экземплярами с междурядьями около 50 см.
  • В ямку кладут по 5-6 фасолин. Когда появятся всходы, оставляют по три крепких сеянца, остальное пересаживают. После посадки почву уплотняют и поливают.
  • В случае если угрожают заморозки, можно накрыть посевы пленкой.
  • В дальнейшем фасоль нужно регулярно поливать, пропалывать, окучивать, разрыхлять почву, подкармливать.
  • Когда фасоль подрастет, ее нужно подвязывать к опорам.

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Дата публикации
Просмотры
195
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