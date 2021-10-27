Цветы, шарики и граната: в Харькове мужчина хотел примириться с девушкой, угрожая ее взорвать

Цветы, шарики и граната: в Харькове мужчина хотел примириться с девушкой, угрожая ее взорвать

Мужчину переговорщики убедили сдаться полиции.

В Харькове 24-летний мужчина с помощью гранаты хотел наладить отношения с любимой девушкой. Он угрожал ее взорвать.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Событие произошло вчера, 26 октября, около 23:00 в Индустриальном районе Харькова. В полицию обратился знакомый пары и сообщил, что мужчина угрожает расправой своей девушке, а именно взорвать ручную гранату "Ф-1". Таким образом, 24-летний парень пытался "наладить" отношения со своей сожительницей.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на вызов. Злоумышленник был настроен агрессивно, нервничал, но его удалось убедить сдаться правоохранительным органам. В настоящее время он задержан, вещественные доказательства изъяты.

"Правонарушителем оказался уроженец Донецкой области, участвовавший в военных действиях в зоне ООС. Муж ранее к уголовной ответственности не привлекался, официально нигде не работает, с августа текущего года проживает со своей девушкой", — рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство), а также ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Балаклее Харьковской области в результате взрыва гранаты пострадал мужчина. Его с травматической ампутацией пальцев и осколочными ранениями доставили в больницу.

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