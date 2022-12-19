Цветы в горшках после магазина начинают увядать: почему и что делать

Если вам знакома картина, что цветы в горшках после того, как вы принесли их из магазина, начинают увядать и засыхать, нужно узнать, в чем может быть причина. Только так вы можете спасти новые растения. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Вы неправильно за ними ухаживаете

У многих людей, когда они видят красивый цветок, сразу загораются глаза и они покупают растение, даже не задумываясь, как за ним правильно ухаживать. Поэтому через несколько недель ваша новая покупка увядает и погибает. Чтобы этого не произошло, обязательно спрашивайте цветок у продавца. Если он информации не знает, ищите ее в Интернете под названием растения.

Также не стоит совершать импульсивных покупок. Лучше сначала узнать все о цветке, а уже потом подумать, сможете ли вы обеспечить все необходимые для его роста условия.

Стимулирование цветения и роста

В магазинах продавцы предлагают большое количество цветов с крепкими и пышными бутонами, розы в горшках, декоративные деревья с сочными плодами. Однако, как только вы принесете их домой, они начинают увядать за несколько дней.

Такое случается в том случае, когда недобросовестными продавцами используются специальные стимуляторы роста. Они помогают цветку за короткий период времени отдать все свои силы на цветение, поэтому не могут восстановиться в будущем.

Не обращается внимание на условия содержания

Часто в магазинах цветы стоят без нужных для них условий – в помещениях темно, нет окон, недостаточно тепла и увлажнения. Некоторое время они могут использовать свою энергию для роста, но когда человек покупает растение, не успевает создать необходимые условия.

Следует запомнить, что у цветов в горшках не безопасный ресурс энергии. Если их держать в холоде и без свечи несколько недель, восстановить растение будет трудно, как бы вы ни старались.

У вас дома слишком много цветов в горшках

Конечно, это не плохо. Но всегда нужно помнить о соблюдении баланса, чтобы не превратить свою квартиру в оранжерею. Каждый цветок нуждается в особом уходе, определенном пространстве и у вас может просто не хватить сил на все ваши растения. Пока вы будете спасать одну, другие погибнут.

Чтобы этого не произошло, цветы в горшках покупать лучше небольшими партиями. Тогда каждое растение успеет прижиться на новом месте.

Использование неправильной почвы и условий перевозки

Когда растения транспортируют, часто пересаживают в почву, в которой высокое содержание торфа. Это нужно, чтобы в горшках не размножались паразиты. Однако такая почва не подходит большинству растений и они погибают после пересадки.

Также когда цветы в горшках перевозят, они долгое время находятся в условиях резких изменений температуры, недостаточного количества света и воды.

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