"Да" или "нет" под дулом автомата: в Мариуполе участки "референдума" расположены в магазинах и кафе

Во временно оккупированном Мариуполе избирательные участки так называемого "референдума" расположены в магазинах и кафе. Впрочем, даже на таких участках нет обещанного новой "властью" ажиотажа.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Избирательные участки (простихозады) расположены в магазинах и кафе. Вечная мечта пророссийского населения "голосовать за гречку" официально осуществилась. При том на участках — пусто. Относительно присущих выборов условий волеизъявления вроде кабинок — нет. Ставишь отметку под пристальным наблюдением людей. Такая она – российская демократия", — написал чиновник.

Основным средством принуждения для голосования является поквартирный обход с урной и бюллетенями так называемой комиссией. В ее составе два человека и автоматчики. "Стучат в двери квартир и домов, заставляют соседей вытаскивать людей в комиссию. Принуждение, принуждение и принуждение. Фактически предлагают сказать "да" или "нет" прямо в дуло автомата", — подчеркнул Андрющенко.

В Мангушском и Никольском районе нет ни одного "физического" участка, но людей "отлавливают гораздо активнее, особенно по селам".

"Фактически "показательный" старт псевдорефрендума выглядит очень провально, не сюрприз. В срочном порядке оккупационные власти загоняют под камеры на едва готовые участки в помещении ЦПАУ Центрального района, школ №4; 5; 41 "бюджетников" и других коллаборантов, чтобы хоть о "празднике возвращения домой", — пишет Андрющенко.

Как сообщалось, предводители марионточных "ЛДНР" и коллаборанты на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей объявили "референдумы". Назначили "воеобнаружение" на 23-27 сентября. Во время утреннего обращения Путин заявили, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Мол, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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