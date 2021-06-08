"Да какой ты нах*р герой?": бьюти-мастер из Чугуева набросилась с бранью на украинских военных

Женщина объяснила, что возмущена внешним видом и поведением военных, мол они ходят "вонючие, грязные, обрыганые и бухие по городу".

В Чугуеве Харьковской области мастер по наращиванию ресниц публично оскорбила украинских военных, назвав их "обрыгаными уродами", которые якобы непонятно, против кого воюют. Видео стремительно разлетелось по Сети. Сама же женщина заявила, что ее якобы неправильно поняли, ведь она имела в виду конкретный случай.

На своей странице в Instagram Яна Ковалева опубликовала в сторис гневные комментарии в адрес военных Вооруженных сил Украины. Женщина заявила, что не понимает против кого они воюют и за что их можно уважать, потому что военные якобы ходят "вонючие и обриганые".

"Да блин — это позорище! А что сказать хорошего? То, они вонючие, грязные, обриганые, ходят бухие по городу или обдолбан*е Где этот военнослужащий, которого можно уважать за то Какие они герои? Да какой ты нах*р герой? Против кого они воюют? Не трогайте меня по этой теме. Я могу размотать любого и каждого ", — заявила Ковалева.

Далее женщина продолжила жаловаться и добавила, что "ненавидит этих тварей".

"Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. По-другому я и сказать не могу. И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и них*ра не делают. Таким, блин, уродами, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда", — сказала она.

Впоследствии Ковалева записала еще одно видеообращение и уточнила, что не понимает возмущения, ведь на самом деле якобы имела в виду не всю украинскую армию, а конкретного человека.

"Мне звонят какие-то мужчины и предъявляют за то, что я оскорбила всю украинскую армию. Простите, а где это было сказано? Я конкретно говорила за конкретных людей и за конкретную ситуацию. Не нужно сейчас все перекручивать и выставлять меня в плохом свете. Я этого не говорила", — подытожила женщина.

Сейчас мастерица по наращиванию ресниц сделала свой аккаунт в Instagram закрытым.

"Ненавижу этих тварей": бьюти-мастер из Чугуева на видео назвала украинских военных "обриганимы урод*ми"

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