"Да ломай уже": в Харькове мужчины в военной форме разбили окно автомобиля, чтобы вручить повестку

Такие действия вроде бы совершили работники ТЦК.

В Харькове мужчины в военной форме пытались вручить повестку гражданину. Однако последний отказался выходить из автомобиля.

Об этом стало известно из социальных сетей.

Судя по видео, мужчин в военной форме разозлил процесс съема данного события, которое начала фиксировать спутница гражданина.

"Ты посмотри, она снимает. Нельзя снимать мобильный блокпост", – такую фразу слышно на видео.

Женщина, находившаяся в автомобиле, начала громко произносить, что они являются гражданами Украины, а вероятные военнослужащие нарушают их права и призвала их не ломать окно автомобиля. В результате чего мужчина в форме начал выламывать окно автомобиля, чтобы открыть дверь.

"Да выломай уже его", – говорил второй присутствующий человек в форме.

После совершенного действия военнослужащий пытался выхватить камеру из рук женщины.

Напомним, почти через три года полномасштабной войны, когда мобилизация в Украине испытывает большие трудности, сотрудникам ТЦК приходится идти на крайние мероприятия, чтобы выполнить ежемесячную квоту по мобилизации.

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