"Да мне п***й на него": школьница сожгла футболку с национальным гербом Украины и попала в скандал (видео)

Впоследствии девушка извинилась за свой поступок.
В Украине две девушки сожгли футболку с национальным гербом нашей страны. Впоследствии одна из них объяснила свой поступок тем, что ей "п***й на герб", потому что это футболка ее бывшего парня.
Видео инцидента пользователи загрузили в социальные сети.
На ролике видно, как две девушки, на вид которым около 15—16 лет, пытаются сжечь футболку с гербом Украины. Одна из "героинь" ролика держит ее, вторая пытается поджечь с помощью спичек. С первого раза футболка не загорается, вторая попытка увенчалась успехом.
По ходу дела школьницы снимали видео поджога, которое впоследствии одна из них загрузила на свою страницу в соцсети. После чего ее окатила волна хейта — недовольны подписчики упрекали девушку в том, что она посягнула на национальный герб.
"Да мне п***й на этот герб. Это была футболка моего бывшего. Мне больно на нее смотреть. И что, что там герб. Ну, герб и герб", — прокомментировала школьница свой поступок.
Однако впоследствии девушке все же пришлось извиниться.
"Я искренне прошу прощения за то, что сожгла футболку с гербом Украины. Я была неправа. Просто вы на меня начали наезжать, из-за чего я вас посылала. Я искренне прошу прощения", — отметила девушка.
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