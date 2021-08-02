Да вакцинации, нет алкоголя: в Минздраве посоветовали, как отпраздновать День Независимости и не подхватить COVID-19

Да вакцинации, нет алкоголя: в Минздраве посоветовали, как отпраздновать День Независимости и не подхватить COVID-19

Украинцев призывают соблюдать карантинные правила во время празднования Дня Независимости.

Украина в этом году 24 августа будет праздновать 30-ю годовщину Независимости. По случаю праздника состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране, которые продлятся с 22 по 24 августа. Впрочем, из-за распространения коронавируса, в частности, более опасного штамма "Дельта", украинцам следует соблюдать карантинные правила.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на форуме "Украина 30" предоставил рекомендации по безопасному празднованию Дня Независимости.

Прежде всего, Виктор Ляшко призвал граждан вакцинироваться от коронавируса, чтобы сделать празднование Дня Независимости безопасным с точки зрения эпидемии.

"Обращаюсь ко всем украинцам: сделайте маленький вклад в безопасное в эпидемическом отношении празднования Дня Независимости. Обратитесь к своему семейному врачу, определите время, дату и место проведения вакцинации, сделайте прививку вакцинами, которые есть сегодня в Украине и разрешены к использованию ВОЗ", — заявил Ляшко.

В Минздраве советуют украинцам в случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела) или коронавируса, воздержаться от посещения любых массовых мероприятий. Также не рекомендуется посещать места массового скопления людей, особенно в закрытом помещении.

Лицам из группы риска вообще следует воздержаться от массовых мероприятий. Кроме того, всем, кто пойдет на празднование следует соблюдать дистанцию в 1,5 м, одевать маску, мыть или дезинфицировать руки.

Глава Минздрава советует воздержаться от употребления алкогольных напитков во время проведения праздничных мероприятий, так как это может привести к пренебрежению санитарных норм.

"Не употребляйте алкогольных напитков. Алкоголь — зло сам по себе. Но большое количество алкоголя — это пренебрежение в дальнейшем четких прописанных противоэпидемиологических норм. Поэтому — никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий", — отметил Ляшко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский презентовал официальный символ 30-летия Независимости Украины.

Как сообщалось, на военном аэродроме под Черниговом уже месяц идет подготовка к параду на День Независимости Украины: тренируются более тысячи военнослужащих.

Между тем, в МВД сообщили, что ко Дню Независимости Украины с 21 августа правоохранителей переведут на усиленный режим работы. Средства безопасности будут беспрецедентными.

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