Дадут ли отсрочку, если ты был отчислен, а сейчас восстановился или заново поступил – ответ МОН

Также в МОН прокомментировали резкое увеличение желающих поступить на бакалавриат.

Во время военного положения и мобилизации в Украине действуют ограничения на отсрочку, относящиеся к последовательности образовательных уровней.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью "Украинской правде".

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Так, если военнообязанный уже имеет бакалаврскую степень или поступил когда-то на бакалавриат и был отчислен, а сейчас восстановился на учебе или заново поступил на другую специальность – он не будет иметь права на отсрочку, говорит Винницкий.

Также он прокомментировал резкое увеличение желающих поступить на бакалавриат.

"О приросте поступающих на бакалавриат — если это лица, у которых мотивация получить отсрочку, то это абитуриенты, которые когда-то окончили ПТУ или колледжи. На других отсрочка не распространяется. Но сам факт, что взрослое население получает высшее образование следует только приветствовать", — заявил заместитель главы МОН.

Также Винницкий заверил, что пока никаких дополнительных ограничений по поступлению в бакалавриат не планируется.

"Каждый имеет право получать образование любого уровня (по конкурсу) и государство заинтересовано в том, чтобы наше общество было высокообразованным", — подытожил замглавы Минобразования.

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