Дадут ли отсрочку, если ты был отчислен, а сейчас восстановился или заново поступил – ответ МОН

Также в МОН прокомментировали резкое увеличение желающих поступить на бакалавриат.
Во время военного положения и мобилизации в Украине действуют ограничения на отсрочку, относящиеся к последовательности образовательных уровней.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью "Украинской правде".
Так, если военнообязанный уже имеет бакалаврскую степень или поступил когда-то на бакалавриат и был отчислен, а сейчас восстановился на учебе или заново поступил на другую специальность – он не будет иметь права на отсрочку, говорит Винницкий.
Также он прокомментировал резкое увеличение желающих поступить на бакалавриат.
"О приросте поступающих на бакалавриат — если это лица, у которых мотивация получить отсрочку, то это абитуриенты, которые когда-то окончили ПТУ или колледжи. На других отсрочка не распространяется. Но сам факт, что взрослое население получает высшее образование следует только приветствовать", — заявил заместитель главы МОН.
Также Винницкий заверил, что пока никаких дополнительных ограничений по поступлению в бакалавриат не планируется.
"Каждый имеет право получать образование любого уровня (по конкурсу) и государство заинтересовано в том, чтобы наше общество было высокообразованным", — подытожил замглавы Минобразования.
Раньше мы писали, уволят ли со службы, если у военного жена беременна третьим ребенком.
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