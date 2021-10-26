Даешь дистанционку: в Харькове студенты ХПИ объявили забастовку из-за очного обучения

Студенты вуза требуют перевести их на дистанционное обучение.

В Харькове студенты политехнического университета объявили забастовку и требуют перевести их на дистанционное обучение.

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Об этом объявлено в телеграмм-канале "Студенты ХПИ".

Так, с 29 октября студенты заявили, что прекращают очное посещение пар.

Среди причин такого решения они называют следующие:

• В ХПИ умирают и заражаются преподаватели. Руководство это умалчивает;

• В ХПИ все чаще болеют студенты;

• Дельта-штамм гораздо опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться из-за несовершеннолетия;

• Ректор неоднократно заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии;

• Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым "высшим уровнем опасности" из-за ситуации с распространением COVID-19;

• ХПИ игнорирует СНБО и МОН;

• В Харькове подавляющее количество вузов перешли на дистанционку. В ХПИ учатся бессмертные студенты?

Студенты поставили два условия в ректорат: соблюдать рекомендации Моза и перейти на дистанционное образование и перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты вместо увольнения.

"Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар!", – заявили студенты.

В пресс-службе ХПИ ТСН.ua сообщили, что о требованиях студентов узнали из соцсетей - никто их руководству учреждения официально не выдвигал.

"По поводу перехода на дистанционную форму обучения, руководство университета проанализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, и завтра на официальном сайте университета появится информация о принятом решении по этому вопросу. Второй пункт требований студентов о допуске невакцинированных преподавателей к образовательному процессу противоречит Постановлению Кабмина от 20 октября 2021 года № 1096. А НТУ "ХПИ" работает в правовом поле и в своей деятельности руководствуется законами Украины", - рассказала руководитель пресс-службы ХПИ Елена Розова.

Напомним, что некоторые ЗВО Украины используют смешанную форму обучения. Больше таких университетов в Харьковской области — 8 заведений, а также по 2 университета в Киевской и Черниговской областях.

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