Дает ощутимый экономический эффект для госбюджета: Баканов отчитался о борьбе с контрабандой

Дает ощутимый экономический эффект для госбюджета: Баканов отчитался о борьбе с контрабандой

Что касается топкондрабандистов, то правоохранители открыли уголовные производства.

Глава СБУ рассказал, системная борьба с контрабандой дает ощутимый экономический эффект для госбюджета. С начала 2021 года госбюджет получил почти 2 млрд. таможенных платежей и уплачено 981 млн. гривен.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов на брифинге после заседания Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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По его словам, благодаря введенным весной санкциям СНБО активы топконтрабандистов были заблокированы, а деятельность многих субъектов предпринимательской деятельности приостановлена. Под санкционные ограничения в общей сложности попали 22 физических и 146 юридических лиц. "Это вполне оправданные шаги. Ведь раньше были зафиксированы подозрительные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов, на 938 миллионов гривен. По топконтрабандистам также открыто уголовное производство", — отметил глава СБУ.

СБУ

Также он добавил, что были остановлены финансовые операции в 23 банках, ограничено право совершать нотариальные действия по 104 объектам недвижимости, прекращена выдача разрешений и лицензий на ввоз и вывоз валютных ценностей. Он напомнил, что летом этого года была создана дополнительная межведомственная рабочая группа, которая осуществляет качественную отработку этих вопросов на практике.

Напомним, ранее секретарь СНБО Данилов анонсировал массовое отстранение от должностей таможенников и силовиков, подозреваемых в контрабанде.

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