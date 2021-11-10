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Дает ощутимый экономический эффект для госбюджета: Баканов отчитался о борьбе с контрабандой

Дает ощутимый экономический эффект для госбюджета: Баканов отчитался о борьбе с контрабандой

СБУ

Что касается топкондрабандистов, то правоохранители открыли уголовные производства.

Глава СБУ рассказал, системная борьба с контрабандой дает ощутимый экономический эффект для госбюджета. С начала 2021 года госбюджет получил почти 2 млрд. таможенных платежей и уплачено 981 млн. гривен.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов на брифинге после заседания Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

По его словам, благодаря введенным весной санкциям СНБО активы топконтрабандистов были заблокированы, а деятельность многих субъектов предпринимательской деятельности приостановлена. Под санкционные ограничения в общей сложности попали 22 физических и 146 юридических лиц. "Это вполне оправданные шаги. Ведь раньше были зафиксированы подозрительные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов, на 938 миллионов гривен. По топконтрабандистам также открыто уголовное производство", — отметил глава СБУ.

© СБУ
СБУ

Также он добавил, что были остановлены финансовые операции в 23 банках, ограничено право совершать нотариальные действия по 104 объектам недвижимости, прекращена выдача разрешений и лицензий на ввоз и вывоз валютных ценностей. Он напомнил, что летом этого года была создана дополнительная межведомственная рабочая группа, которая осуществляет качественную отработку этих вопросов на практике.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Данилов анонсировал массовое отстранение от должностей таможенников и силовиков, подозреваемых в контрабанде.

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