Даете доступ к банковским данным: в Минцифры предупредили украинцев об опасности использования фейковой "Дії"

За использование "липовых" документов можно получить немалый штраф.

Созданное фейковое приложение "Дія", с помощью которого пользователи создавали фальшивые COVID-сертификаты и паспорта, может воровать данные своих пользователей.

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в интервью РБК-Украина.

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"Киберполиция изучала это приложение. Он получает доступ к банковским данным, всей информации в телефоне, начиная от смс и звонков", — подчеркнул представитель Минцифры.

Баник отметил, что это фейковое приложение не имеет ничего общего с оригинальною "Дією", кроме дизайна, а также у него недоступно подключение к реестрам или настоящим документам. За использование "липовых" документов грозит административный штраф до 34 тысяч гривен и даже условный срок.

"Поскольку документы в "Дії" определены как полноценные аналоги паспортов, то соответственно и наказание за их подделку такое же. Кажется, до 5 или 6 лет за подделку, и за использование тоже есть штраф, по-моему, до 34 тысяч гривен, и сейчас в работе ужесточение наказания до двух лет лишения свободы", — сказал он.

Официальное приложение "Дія" можно загрузить только в Play Market и App Store.

Напомним, в Запорожской области правоохранители разоблачили 20-летнего местного жителя, создавшего фейковую копию приложения "Дія". Ему грозит до шести лет лишения свободы. Также устанавливаются лица, которые приобрели и использовали фейк.

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