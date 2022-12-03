Дается все тяжело, бои идут за каждый метр: Гайдай о ситуации в Луганской области

Бои в Луганской области идут практически каждый метр. ВСУ продолжают двигаться вперед, "продавливая" защиту российских войск в районе Сватова и Кременной

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала FREEDOM.

"Что касается Харьковского направления, как раз Сватового и Кременной, то там Вооруженные силы Украины потихоньку продавливают защиту российских оккупационных войск. В принципе, медленно, но уверенно выдавливают их немного дальше. При чем там реально бои идут за каждые 100 метров. Дается все очень тяжело. ", — подчеркнул глава ОВА.

По его словам, время у россиян на подготовку было. Именно поэтому они успели подготовиться "достаточно серьезно".

"Все больше и больше привозят стройматериалов, техники и свежемобилизованных. Там просто тысячи этих солдат. Однако ВСУ потихоньку двигаются вперед", — говорит Гайдай.

В свою очередь, россияне пытаются сдержать наступление ВСУ. Глава Области отмечает, что оккупанты понимают, что сделать это они не смогут, а потому делают вторую линию обороны в районе Старобельска.

Напомним, ранее глава ОВА Сергей Гайдай заявлял, что Силы обороны продвигаются на направлении Сватово-Кременная. Самая тяжелая ситуация в Луганской области со стороны Лисичанска — в Белогоровке. оккупанты непрерывно атакуют поселок.

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