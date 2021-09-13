Дал воспитательный подзатыльник: в Ровно работник железной дороги спас жизнь парня на переезде (видео)

Железнодорожник выскочил из будки и подбежал к парню, который хотел перейти железнодорожный переезд.
В Ровно работник железной дороги предупредил несчастный случай. Он сообщил об опасности парню, который стоял слишком близко возле железнодорожного пути.
Видео инцидента выложили в Сети.
На кадрах видно, как на железнодорожном переезде скопились машины, ожидая пока проедет поезд. В то же время, один из прохожих стал у самой колеи и пытался перейти ее.
Буквально за мгновение до того, как проехал поезд, из будки на переезде выбежал железнодорожник, подбежал к парню и дал ему подзатыльник. После этого последний отошел от путей. Таким образом железнодорожник предупредил несчастный случай, который мог произойти с пешеходом, поскольку поезд мог его сбить, или его могло воздухом затянуть под вагоны.
После такого "предупреждения" работник железной дороги вернулся на рабочее место, а парень, который получил подзатыльник, остался стоять и обдумывать, чем для него могла закончиться его безпечность.
По словам очевидцев, пешеход был в наушниках.
Напомним, что в Харьковской области поезд сбил насмерть подростка, который ехал на велосипеде.