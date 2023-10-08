Далеко не все: кто в ВСУ может выйти на пенсию по выслуге лет

Максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет не более 70% денежного довольствия.

В Украине военнослужащие могут выйти на пенсию по выслуге лет, однако доступна она далеко не всем.

Об этом на брифинге 8 октября рассказала представитель Святошинского РТЦК Вероника Чеканова.

Кто имеет право на следующие выплаты от пенсионного фонда:

военнослужащие, имеющие в день увольнения выслугу 25 календарных лет;

достигли 45-летнего возраста;

уволились из рядов ВСУ.

Размер пенсии

Максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет не более 70% денежного довольствия;

"Из доплат в размерах 30, 50 и 100 тыс. грн согласно постановлению Кабмина от 24.02.2022 года № 168 ЕСВ не уплачивается, потому что в расчет берутся суммы денежного довольствия за последние 24 месяца", — говорится в сообщении.

Расчеты могут получить:

За 25 лет выслуги – 50% денежного довольствия военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;

за 25 лет общего стажа, из которого военная служба составляет не менее 12 лет и 6 месяцев — 50% денежного довольствия (за последние 24 месяца) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;

При увольнении по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги — 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.

Напомним, часть украинских пенсионеров в октябре получат дополнительную выплату в размере 2093 грн.

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