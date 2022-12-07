Дали координаты артиллеристам: отец и сын из Харьковщины не пожалели собственный дом, чтобы уничтожить штаб оккупантов

Пограничники из Харьковщины позволили уничтожить ВСУ собственный дом, чтобы ликвидировать разместившихся там оккупантов.

В Харьковской области отец и сын, воюющие в рядах Госпогранслужбы, позволили ВСУ уничтожить их дом. Там размещался штаб оккупантов.

Об этом рассказал начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков (позывной Маршал).

По его словам, отец Роман и сын Владислав служат в одном пограничном подразделении на Харьковщине. Населенный пункт, где проживали пограничники, российские оккупанты захватили сразу и разместили там свои средства радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить связь.

Своих родных пограничники успели эвакуировать, а их дом заняли оккупанты и разместили там свой штаб.

Отец и сын приняли для себя непростое решение – передать координаты дома артиллеристам.

На вопрос, не жалеют ли о потерянном доме, пограничники отвечают: "Нет!". Говорят, что после Победы они построят еще лучший дом и в нем не будет ноги оккупантов.

Напомним, что в Верховной Раде сообщили, кто сейчас превалирует в артиллерии и живой силе на фронте. Отмечается, что преимущество в артиллерии и живой силе на стороне России, потому что это ресурсная страна.

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