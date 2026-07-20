«Дали по зубам и выбросили на ходу»: на Ровенщине хотели "бусифицировать" ветерана с инвалидностью – СМИ

Скандалы во время мобилизации. Иллюстративный коллаж / © ТСН

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В Ровенской области ветеран войны заявил, что его вытащили из фуры, ударили несколько раз и силой запихали в бус работники ТЦК, а затем выбросили посреди дороги, когда узнали, что он имеет инвалидность и воевал на фронте.

Об этом сообщает местное издание ITV media group.

Инцидент произошел в Варашском районе Ровенской области. Мужчина работает водителем по международным перевозкам. Он отдыхал перед рейсом на парковке, а уже в считанные секунды оказался в бусе ТЦК.

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«Стоял на паркинге, на фуре отдыхал. Подъехал бус, постучали в дверь. Так как я ветеран боевых действий, мне нечего скрывать. Открыв дверь, они потребовали документы. Спросил законность. Законности никакой не было. Вышел полицейский, назвал тридцать вторую статью и меня сразу за ноги — в бус. Сказали: „Времени у тебя уже нет, документы уже не хочешь предъявлять, будешь разбираться в ТЦК“, — рассказывает ветеран.

Мужчина утверждает, что в бусе ТЦК его избили.

«Забросили в бус, дали мне по зубам два раза и, повезли… Буквально через полтора километра они открыли кошелек, там документы, увидели, что ветеран, увидели, что есть инвалидность. У них сразу поменялся тон. Один ударивший сказал: „Ведем на Сарны (другой районный центр — Ред.), пусть [нецензурная лексика] пешком“. А второй, посмотревший документы, изменил тон и говорит: „Высаживаем его здесь“, — рассказывает ветеран.

По словам мужчины, дальше его вместе с документами просто выбросили из буса во время движения, не останавливая автомобиль. Уже когда мужчина смог добраться домой, он вызвал скорую и полицию.

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Мужчина рассказывает, что еще в 2015 году стал на защиту своей страны, а уже в 2025 году в Донецкой области получил ранения и был уволен со службы по состоянию здоровья и получил инвалидность.

Глава ветеранского корпуса Ровенской ячейки Константин Лазарчук рассказывает, что вместе с другими ветеранами встал на защиту побратима и провел с работниками ТЦК беседу.

«Приехали ребята конкретно, которые его „паковали“, были ну такие дядьки громоздкие, по два, под два метра», — отметил он.

В конце концов работники ТЦК признали свою вину и извинились перед ветераном. По этому факту в полиции проводится проверка.

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Что рассказали в полиции

«Сначала заявитель сообщил полицейским, что не нуждается в медицинской помощи, однако впоследствии он обратился в службу экстренной медицинской помощи. Через некоторое время в полицию поступило сообщение от медицинских работников о помощи тридцатилетнему жителю города Умань. По результатам осмотра у него были диагностированы ссадины губы, спины и бедра. Госпитализация пострадавшему не понадобилась», — рассказала представитель полиции Ровенской области Мария Юстицкая.

В комментарии изданию в Ровенском областном ТЦК и СП заверили, что «конфликт исчерпан». Официально эту информацию Ровенский ОТЦК пока не комментировал.

Ранее в Луцке ветеран с инвалидностью заявил об избиении военными ТЦК.

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