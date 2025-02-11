Запад в который раз требует от президента снизить мобилизационный возраст в Украине.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно снизить возраст мобилизации, чтобы показать, что он заслуживает дальнейшей поддержки Запада.

Об этом пишет Bloomberg.

"Украинские лидеры, которые все более реалистично оценивают свои перспективы возвращения утраченных территорий на поле боя, должны внести свой вклад. Если правительство президента Владимира Зеленского хочет показать, что оно заслуживает дальнейшей поддержки Запада, ему нужно будет решить проблему нехватки войск, увеличив набор и снизив возраст призыва с 25 лет", – говорится в статье.

Отмечается, что борьба с коррупцией не менее важна.

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"Несмотря на значительный прогресс за последние годы, вопросы прозрачности и управления продолжают подрывать поддержку среди союзников. От подотчетности будет зависеть возможное членство в Европейском Союзе и миллиардное пособие на реконструкцию", — пишет Bloomberg.

Сообщается, что на этой неделе представители Белого дома планируют обсудить со своими европейскими коллегами, как покончить с почти трехлетней войной в Украине. Однако для того, чтобы любые переговоры привели к долгосрочному урегулированию, США и их союзники должны показать, что готовы обеспечить его выполнение.

Напомним, президент Владимир Зеленский продолжает отстаивать позицию, что Украине не следует снижать мобилизационный возраст. Об этом он заявил в интервью Bloomberg на полях экономического форума в Давосе. Согласно украинскому законодательству, мобилизуют на военную службу только мужчин в возрасте от 25 лет. Официальные лица США и других западных союзников призывают Украину снизить призывной возраст, в то время как Зеленский настаивает, что оружие и ракеты нужны больше, чем солдаты.

В то же время, на днях Зеленский озвучил детали контрактов с ВСУ для молодежи 18-24 лет: "Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией, получат 1 млн грн бонуса, бесплатное обучение в вузах, льготные условия на ипотеку (0% годовых, с покрытием процентов государством)".

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