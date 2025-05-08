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По словам Дональда Трампа, США приближаются к точке, когда придется принимать некоторые решения. Именно так в среду, 7 мая, президент США прокомментировал заявление вице-президента Джей Ди Венса, сделанное в тот же день. Выступая на мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности в Вашингтоне, Венс сказал, что в переговорах по прекращению огня Россия требует слишком много. Однако, вместо того, чтобы усилить давление на Москву, следующий большой шаг, который хотели бы сделать США, — это, по словам Венса, начало прямых переговоров Украины и России, потому что между двумя сторонами вроде бы «большая пропасть».

Вице-президент повторил угрозы Трампа и госсекретаря Марко Рубио, что в случае отсутствия прогресса в переговорах США уйдут с них. Однако когда и что станет, скажем, последней каплей, в администрации США не говорят. По словам спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога (от российского трека его устранили, этим занимается еще один спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, ретранслирующий полностью пророссийскую позицию), именно Путин является препятствием на пути к прекращению огня. Также он добавил, что Украина вроде бы согласна на замораживание войны и создание 30-км демилитаризованной зоны.

Однако ни на это, ни на другое предложение не соглашается Путин. И, похоже, что у администрации Трампа нет «плана Б». Несмотря на то, что министр финансов США Скотт Бессент в очередной раз подверг критике наложенные за президентства Байдена санкции на Россию, назвав их слабыми, и что якобы администрация Трампа готова к усилению санкционного давления, чтобы получить больше рычагов влияния на Москву, пока это только слова. Так же, как и недавнее заявление Трампа, что возвращение России в Чемпионат мира по футболу в 2026 году может стать для Путина стимулом прекратить войну.

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Поэтому, учитывая, что попытки администрации США договориться с Путиным зашли в тупик, и сейчас команда Трампа не знает, что делать, ТСН.ua вместе с украинскими, европейскими и американскими экспертами проанализировал три наиболее вероятных сценария дальнейшего развития событий.

Сценарий №1: Трамп бросит вызов Путину и усилит давление на Россию

В течение последней недели американские медиа пишут о разочаровании и даже гневе, господствующем в администрации Трампа по поведению Путина, так и не давшего согласия на безусловное прекращение огня по всей линии фронта хотя бы на 30 дней. Как известно, за это в Кремле хотят остановка мобилизации в Украине и поставки Киеву западных вооружений, а также юридического признания российской оккупации не только Крыма (на что в Белом доме, похоже, были готовы), но и четырех украинских областей, которые Путин незаконно записал в конституцию РФ.

К тому же, начав прямые переговоры с Кремлем, Вашингтон разрушил международную изоляцию России и Путина. Число российских обстрелов Украины за это время, приводящее к еще большему количеству убийств украинцев, кратно увеличилось. Американские СМИ активно освещают, что еще больше давит на администрацию США. Доподлинно неизвестно, действительно ли гнев и разочарование Трампа направлены теперь на Путина, а не на президента Зеленского. Вместе с тем, Трамп точно на пороге выбора: бросать ли вызов Путину, усилив давление на Россию?

Директор программы Россия и Евразия в Chatham House Джеймс Никси сомневается в этом. По мнению эксперта, сближение с Россией, которую Трамп, кажется, уважает как равноправную силу времен Холодной войны, вероятно, важнее (для него — Ред.), чем соглашение с Зеленским и «святость контракта».

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«Это верно, что Путин может преувеличивать свои возможности. Но, наконец, Трамп считает, что Путин приносит ему больше пользы, чем Зеленский. Это мир, в котором мы живем», — добавляет Джеймс Никси.

А вот старший научный сотрудник New America, карьерный офицер спецназа Лиам Коллинз наоборот считает этот сценарий — усиление США давления на Россию — наиболее вероятным. По его мнению, Трамп постепенно осознает, что Путин не намерен завершать войну, по крайней мере, пока считает, что США вряд ли продолжат поддерживать Украину на том же уровне. При этом, подписанное США и Украиной и уже ратифицированное Верховной Радой соглашение о недрах меняет расчеты Путина, потому что США настроены поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, что делает продолжение войны очень дорогим для России.

«Хотя соглашение не включает гарантий безопасности, он предлагает способ компенсировать США их постоянную поддержку, к чему стремится президент Трамп. Она также предоставляет США доступ к редкоземельным минералам, являющимся национальными интересами безопасности США», — добавляет Лиам Коллинз.

Поэтому, как считает эксперт, США, вероятно, продолжат или даже увеличат свою поддержку Украины, чтобы:

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сохранить доступ к критически важным полезным ископаемым; оказывать дополнительное давление на Россию, чтобы она прекратила войну, продолжение которой Трамп не хочет; и потому, что соглашение о правах на полезные ископаемые предлагает США способ получить компенсацию за свою поддержку.

Сценарий №2: Трамп продолжит политику Байдена по отношению к Украине

Анализируя этот сценарий, нужно также добавить, что речь идет не только о продолжении предоставления Украине безвозвратной военной помощи. Напомним, что действия администрации Байдена по этой войне сводились к следующему: не делать слишком многого, чтобы Россия не проиграла, и так помогать Украине, чтобы она не выиграла. Многие эксперты сходятся во мнении, что администрация Трампа следует политике предшественников, постоянно спасая именно Россию. Яркий пример — так называемое перемирие Путина на 9 мая, одобренное Трампом, чтобы Украина ни в коем случае не била по Москве в эти дни.

Как и администрация Байдена, команда Трампа тоже пытается управлять эскалацией, постоянно повторяя, что война может перерасти в Третью мировую. Только делает это действующая администрация прямо и публично. К тому же, по словам полковника Корпуса морской пехоты США в отставке, старшего советника Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Канчиана, у администрации Трампа существует серьезное сопротивление оказанию помощи Украине.

«Поэтому не будет никаких заявлений по поводу дальнейшей поддержки, как это было во времена администрации Байдена. Администрация Трампа может применить политику игнорирования, когда она позволит продолжать поставки оружия и обмен разведывательными данными, но больше не будет вмешиваться», — говорит Марк Канчиан.

Исполнительный директор Центра оборонных стратегий Александр Хара добавляет, что у действующей администрации США, по разным причинам (это и попытка оттянуть Россию от Китая, и доступ к российским ресурсам), есть неустанное желание перезагрузки отношений с Россией.

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«Сейчас Трамп на стороне России, а не беспристрастный посредник. Новую помощь от этой администрации мы вряд ли увидим. Шансы, конечно, есть, но они минимальны. Но если, например, американцы оставят доступ для Украины и своих европейских партнеров к ОПК США, нам это конечно выгодно, потому что на нас не будут больше давить», — добавляет Александр Хара.

Сценарий №3: Трамп выходит из переговоров и останавливает помощь Украине

Опрошенные ТСН.ua эксперты расходятся во мнениях о том, действительно ли администрация Трампа может выйти из переговоров и бросить Украину один на один с Россией, потому что это зависит от многих факторов. Одни считают, что это такая переговорная манера Трампа шантажировать и повышать ставки, чтобы быстрее подтолкнуть других участников к уступкам и заключению соглашения. Марк Канчиан и Джеймс Никси напротив не исключают, что администрация Трампа действительно может отойти от вовлечённости в эти переговоры, при этом сохранив продажу оружия Украине.

Директор программы студий безопасности Совета внешней политики «Украинская призма» Анна Шелест считает, что американцы не уйдут из переговорного процесса, потому что для этого есть несколько наибольших аргументов.

Во-первых, для самих россиян наиболее выгодный вариант — это как раз американцы в качестве посредников, потому что они считают, что Трампом могут манипулировать больше, чем кто-либо из европейских лидеров.

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Во-вторых, для Украины тоже выгодно, чтобы американцы в каком-то статусе оставались. Потому что многие другие страны мира, в том числе европейские, смотрят, где интерес США: или они с Украиной, или куда-то идут.

В третьих, и для самих США это выгодно. Да, мы понимаем, что у Трампа персонально лопается терпение, потому что были ожидания быстрой заморозки этого конфликта. Но этого не вышло. И то, как закончится эта война, повлияет на главную проблему Трампа, — Китай.

«Поэтому Трамп понимает, если просто развернуться и уйти — это может серьезно ухудшить его позиции в других регионах мира, где он хотел бы показаться лидером, к которому прислушиваются, который может решить любую проблему. Единственное, что может быть — это снижение уровня заинтересованности и большей открытости, чтобы европейские партнеры присоединились как дополнительные посредники. Европа — это не обязательно ЕС. В этой роли, например, может выступить и Турция и ее президент Эрдоган, который также не прочь сыграть роль политического миротворца», — заключает Анна Шелест.

Александр Хара добавляет, что, наверное, и сам Трамп сейчас не знает, прекратит ли он свое участие в этом процессе, потому что руководствуется не стратегиями или аналитикой, а своими ощущениями.

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«Поэтому я не исключаю, что он может уменьшить или даже остановить вовлеченность американцев. Но я уверен, что в конечном счете ему придется возвращаться к вопросу России и Украины. Без усмирения России, ее ресурсной помощи Китаю и ее негативного участия на Ближнем Востоке Трамп не сможет решить сложную геополитическую задачу. Но есть понимание, что американцы выходят из Европы. Даже прекращение огня будет вызовом для европейцев, потому что россияне могут спровоцировать конфликт, например, в Балтике, или в отношении Румынии, чтобы разрушить единство НАТО», — считает Александр Хара.