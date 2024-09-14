"Дальнобойное" решение США, впечатление от столицы, реакция на преступления РФ: все о визите Майкла Дугласа в Киев

Накануне в Киеве состоялся масштабный саммит первых леди и джентльменов, который организовала Елена Зеленская. В нем принял участие голливудский актер, кинопродюсер и посол доброй воли ООН Майкл Дуглас. Он дал эксклюзивное интервью ТСН, в рамках которого речь шла о войне, объединенности украинцев и выборах в США.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

Что поразило актера в Киеве

Майкл Дуглас совсем не ожидал, что Киев выглядит так во время войны. По словам гостя, у него не было переживаний по безопасности.

"Я подумал: если, то обо мне позаботятся и я в надежных руках. Сюда приехали первые леди из многих стран. Мы с сыном чувствовали себя в безопасности. Хотя я не знал, чего ждать, и не думал, какой Киев удивительный город", – поделился впечатлениями Дугласа.

Кинопродюсер признался, что представлял его, возможно, как восточный Берлин после свержения стены. А здесь такой поразительный европейский город.

"Киев невероятный. Призываю вас показывать людям за пределами Украины, как люди здесь продлевают свою жизнь, как они держатся вместе. Для меня видеть на улицах смелость обычных людей – это очень вдохновляет", – отметил Дуглас.

Дуглас был в колледже, когда произошла война с Вьетнамом, которая очень разделила страну. А сейчас он оказался в стране, которая очень объединена, несмотря на то, что война длится так долго.

"Я знаю, что появилась усталость. Но вы должны понимать, что это прекрасное напоминание Америке, которая лелеет свою демократию 278 лет и имеет свои проблемы. Но насколько она важна! Демократия требует много усилий от всех", – говорит Дуглас.

Шокированный преступлениями россиян

По словам Дугласа, в Киеве его больше всего поразила разбитая российской ракетой детская клиническая больница "Охматдет".

"То, что я увидел — это разбитая детская больница. И меня больше всего разозлило, когда я понял, как управляемая ракета заходила в воздушное пространство, маневрировала и попала прямо в цель", — сказал Дуглас.

Он подчеркнул, что атака на "Охматдет" стала убедительным свидетельством жестокости россиян. Это был удар по детской больнице.

"Просто трудно представить, каким должно быть гражданское общество, позволяющее бомбить детскую больницу даже в условиях войны. В Америке мы еще больше поняли уровень жестокости врага, с которым вы боретесь", – подчеркнул он.

Поставил точку над "i" в своем происхождении.

Известно, что на официальных страницах Майкла Дугласа есть информация, что предки по линии отца происходят из Белоруссии. Но многие украинцы считают, и это распространялось в печати, что бабушка и дедушка Майкла Дугласа родились в Одессе. Оскароносный актер заметил – он слышал об этом, но все не так.

"Мы проводили исследования в Нью-Йорке, так что подробно во всем разобрались. Мои предки из Беларуси. Мой дедушка Гарри уехал оттуда в США в 1904 году... Реальность была в том, что он был грабителем и были еще брать, я их не знал, которые тоже были частью той команды и должны были покинуть страну по той причине", — признался Майкл Дуглас.

Актер начал исследовать историю своей семьи и обнаружил, что это белорусское село было в Чернобыльской зоне и сейчас оно не существует. Потому что эта территория пострадала в результате аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Призывает США проявить решительность

По убеждению продюсера, Соединенные Штаты, как лидеры НАТО, должны проявлять больше практичности и агрессивности в поставке оружия Украине и разрешениях на ее применение.

"Я общался с президентом Зеленским сегодня на эту тему и мне очень грустно, что нам понадобилось столько времени, чтобы разогнаться и набрать нужную скорость. Я сейчас держу кулаки за то, чтобы это произошло", — сказал он.

В то же время Дуглас выразил надежду, что, наконец, ситуация изменится и администрация Байдена проявит решимость.

"Я читаю новости из Америки: хотя наши правительственные структуры давно поддерживают передачу Украине дальнобойных ракет, задержка была больше исполнителей в президентском офисе. Но наконец все должно измениться", — подчеркнул он.

Выборы в Америке

Америка выбирает нового лидера, и на президентских выборах актер Майкл Дуглас поддерживает вице-президента США, заместителя Байдена. Он считает Камалу Гаррис очень способной и подчеркнул, что помнит ее по работе прокурором в Калифорнии.

"Вы представляете, что такое Калифорния? Сколько в Украине населения, 40 миллионов? Так вот Калифорния по населению как Украина. Гаррис очень способна, раньше я поддерживал Байдена, но я понял, что для него уже пора отступиться и сняться с гонки. И мы увидели на последних дебатах, когда есть силы и возраст позволяют апеллировать оппоненту, это выглядит намного мощнее", – подытожил он.

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