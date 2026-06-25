Дальнобойные удары по РФ: поражена нефтебаза на Кубани и НПЗ в Уфе — Зеленский

Удары по РФ / © ТСН

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Украина продолжает наносить дальнобойные удары по российской энергетической инфраструктуре в ответ на затягивание войны и обстрелы украинских городов. В частности, атакованы НПЗ в Уфе и нефтебаза на Кубани.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Удары по РФ

«Наши дальнобойные операции — это последовательные точные ответы на затягивание Россией войны и удары по украинским городам и общинам», — отметил президент.

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По его словам, ночью Силы обороны поразили нефтебазу «Полтавская» в Краснодарском крае РФ. Расстояние до цели составляло около 300 км от линии фронта.

Также утром Служба безопасности Украины нанесла удары по двум нефтеперерабатывающим заводам в Уфе — «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-Новойл», которые расположены примерно в 1500 километрах от фронта.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает реализацию «плана дальнобойных санкций» и поблагодарил украинских военных за точность и результативность.

«Россиянам стоит думать о настоящей дипломатии, а не пытаться снова кого-нибудь обмануть или выиграть время. Войну следует завершать», — резюмировал украинский лидер.

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Как мы писали, утром 25 июня в Уфе раздались взрывы. Стало известно, что под удар дронов попал НПЗ в Уфе. Местные жители начали активно делиться последствиями поражения в Сети. Из кадров видно, что на объекте поднялся густой столб дыма. Информация об ущербе для государства-агрессоры уточняется.

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