Оружие будущего на фоне прошлого: глава СБУ на выставке Петлюры рассказал, как дальнобойные дроны меняют правила войны / © СБУ

Реклама

Дальнобойные удары по тыловым объектам РФ и уникальные спецоперации Службы безопасности Украины постепенно компенсируют дефицит ресурсов в войне против агрессора и приближают справедливый мир.

Об этом заявил в.и.о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара во время открытия выставочного проекта «Путь героев. Памяти Симона Петлюры» в Национальном музее истории Украины.

«Своими асимметричными операциями и специальными мерами мы постепенно борем неравенство на поле боя и приближаем такой ожидаемый для всей страны мир», — подчеркнул и.о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

Реклама

Химические заводы и штаб ФСБ: куда достали дроны СБУ

Напомним, что только за прошедшую неделю СБУ нанесла несколько ударов дальнобойными дронами по важным логистическим объектам врага, его военным предприятиям, складам и базам на временно оккупированных территориях и в глубине страны-агрессора.

В частности, бойцы Службы попали в химический завод «Метафракс Кемикалс», расположенный в 1700 километрах от границы с Украиной (Пермский край, РФ), и в производственно-диспетчерскую станцию «Второво» во Владимирской области РФ, а Центр спецопераций «Альфа» — поразил штаб ФСБшников на оккупированной территории.

Исторические мостики: от Симона Петлюры до настоящего

Также при открытии выставочного проекта «Путь героев. Памяти Симона Петлюры» в Национальном музее истории Украины Евгений Хмара обратил внимание, что исторический опыт чрезвычайно ценен в современной войне. По его мнению, украинским воинам следует изучать уроки из прошлого.

© СБУ

«Важно строить мостики между людьми, веками отстаивающими наше государство, и нашим настоящим. Они вдохновляют нас продолжать это дело. Служба безопасности Украины и другие Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы быть достойными их памяти», — подчеркнул Евгений Хмара.

Реклама

© СБУ

Глава СБУ поблагодарил организаторов мероприятия за сохранение исторического наследия. На выставке представлено более 200 артефактов, иллюстрирующих ход освободительной борьбы первой четверти ХХ века. Большинство из них представлены в Украине впервые.

Экспозиция сформирована из экспонатов коллекции Военно-исторического музея и архива Украинской Свободной Академии наук в Канаде. Украинская эмиграция хранила их, чтобы передать стране после восстановления независимости.

Напомним, СБУ задержала 18-летнего агента РФ, собиравшего информацию о последствиях массированной атаки по столице 24 мая.

Новости партнеров