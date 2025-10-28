Дальнобойные удары Украины по РФ: эксперт объяснил, на какие объекты будет делаться акцент

Атаки на Россию / © ТСН.ua

Украина готовит дальнобойные удары по уникальным целям в РФ. И акцент будет на уникальных объектах.

Об этом военный эксперт Иван Ступак сказал в эфире «День.LIVE»

Прежде Украина будет искать так называемые «бриллианты» — объекты, аналогов которым на территории РФ нет. Например, Оренбургское газовое предприятие, единственное в РФ производящее химическую примесь к природному газу, придающее ему запах.

«Мы же знаем с вами по школьному курсу химии физики, что природный газ — это газ без запаха, без цвета. И вот это предприятие единственное в России, которое производит эту специальную химическую примесь», — отметил Ступак.

Он добавляет, что президент раскрыл географию и характер ударов. Надо бить дальше по российским НПЗ.

«По моей логике: дальше радиус действия, дальше по радиусу попадания по НПЗ Российской Федерации за отметку 2000 километров. Думаю, на это будет фокус», — отметил Ступак.

Ступак считает, что акценты на таких уникальных объектах позволят разрушить критические узлы обеспечения вражеской армии.

Напомним, ВСУ ударили по газоперерабатывающему заводу в Оренбурге. На территории объекта были зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

«Оренбургский ГПЗ является одним из самых крупных газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. По предварительной информации поражена одна из установок переработки и очистки газа», — отметили в Генштабе ВСУ.