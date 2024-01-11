Дальнобойщик придумал, как вывезти сына за границу, чтобы тот уклонился от мобилизации.

На суде подозреваемый вину признал.
Во Львовской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили дальнобойщика, который пытался вывести своего сына за границу, чтобы его не мобилизовали в армию.
Об этом идет речь в приговоре Жовковского районного суда Львовской области.
По данным суда, подозреваемый имел право беспрепятственного выезда за границу как водитель, осуществляющий международные грузовые перевозки. Он в октябре 2023 хотел вывести за границу своего сына, чтобы того не мобилизовали в армию.
Подозреваемый спрятал сына в своем спальном мешке и направился в пункт пропуска "Рава-Руская — Гребенное". Там во время осмотра пограничники обнаружили уклониста.
На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он сообщил, что действительно хотел вывести сына за границу, поскольку не хотел, чтобы его мобилизовали в армию.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 332 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на год испытательного. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, во Львове таксист отказался везти военного.
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