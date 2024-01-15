Дальнобойщик вывез за границу двух мужчин, которые скрывались от мобилизации: что он придумал

На суде дальнобойщик заявил, что бесплатно вывез уклонистов за границу.

В Закарпатской области к испытательному сроку приговорили дальнобойщика, который вывез за границу двух мужчин-уклонистов. Он регистрировал их в системе "Шлях", как вторых водителей фуры и таким образом мужчины сбежали от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, водитель-ФЛП в феврале и марте 2023 года внес данные о двух мужчинах в систему "Шлях" и они выехали на его фуре, как вторые водители. После этого уклонисты не вернулись в Украину.

На суде дальнобойщик вину признал. Он заявил, что денег за переправку мужчин за границу не брал, поскольку уклонисты его знакомые. Он просил суд строго его не наказывать.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.332 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы и запретил заниматься деятельностью, связанной с переправкой за границу. Однако этот приговор суд заменил на 1 год и 6 месяцов испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львовской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили дальнобойщика, который пытался вывезти своего сына за границу, не мобилизованного в армию.

Читайте также: