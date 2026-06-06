Дальность до 900 км и направление на Москву: что известно об украинской баллистике, которая заменит ATACMS

Украина разрабатывает аналог американских ATACMS для ударов по русским тылам

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Украинская компания Fire Point успешно протестировала отечественную баллистическую ракету FP-7 с дальностью поражения до двухсот километров. Эти новейшие разработки должны стать значительно более дешевой, но эффективной альтернативой американским комплексам ATACMS.

О ключевых этапах создания оружия и необходимых технологиях для ударов по России рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, для модернизации ракеты необходимо интегрировать европейскую головку самонаведения системы IRIS-T. Большинство необходимых компонентов уже успешно производят западные партнеры Украины.

Главные этапы испытаний

Перспективная ракета FP-9 будет иметь системы наведения и ориентации, которые полностью аналогичны предыдущей модели FP-7. Однако самым важным элементом конструкции остается двигатель, испытания которого планируют провести уже в ближайшее время. Если тестирование пройдет успешно, оружие сможет подтвердить свою дальность в 850–900 километров уже этим летом.

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Эксперт подчеркнул, что значительная часть нужных технологий для украинской баллистики уже давно отработана. Создание твердотопливного двигателя требует строгого соблюдения сложной технологии и большого количества производственных этапов. Именно процесс правильной заливки топлива делает этот этап одним из самых сложных во всем цикле разработки.

Перенос производства и цели

Ранее твердотопливные двигатели для ракетного комплекса «Сапсан» производились на предприятии в Павлограде. Однако из-за постоянных российских обстрелов производственные мощности пришлось срочно перенести за границу. Теперь новые движущие установки для украинских баллистических ракет планируют производить на территории Дании.

Боевая часть базовой версии ракеты весит сто пятьдесят килограммов. В то же время, разработчики делают все возможное, чтобы максимально увеличить дальность полета и вес боеряда до восьмисот килограммов. Главной целью инженеров является создание такого баллистического оружия, которое сможет беспрепятственно доставать в Москву.

Напомним, Украина разрабатывает уникальные «умные мины» . В Минцифре пояснили, что новый вид вооружения будет значительно отличаться от обычных мин — до мин планируется интегрировать искусственный интеллект для автоматического распознавания целей.

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