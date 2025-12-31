Дальность ударов дронов РФ существенно возрастает: аналитики ISW предупреждают об опасности

Беспилотник

Российские войска продолжают увеличивать дальность полета своих беспилотников, чтобы наносить более глубокие удары по территории Украины .

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Американские аналитики считают, что это подчеркивает неотложные потребности Украины в традиционных системах противовоздушной обороны.

В частности, в ISW ссылается на геолокированные видео, опубликованные российским центром беспилотных технологий «Рубикон». На них видно, как войска РФ совершают удар БпЛА по вертолету ВСУ Ми-24 на передовой базе к северо-востоку от Беликов, что в Полтавской области. Она расположена в 150 км от границы между Россией и Украиной.

На кадрах также удар по транспортному самолету Ан-26 в международном аэропорту Николаева, который в 60 км от оккупированной Кинбурнской косы. По данным OSINT на основе спутниковых снимков, Ан-26 припаркован в аэропорту с 2022 года, что свидетельствует о том, что он был списан.

ISW приводит цитату украинского эксперта по радиоэлектронной и радиоэлектронной борьбе Сергея «Флэш» Бескрестнова. По его словам, оккупанты нанесли удары с помощью дронов «Молния», которые управлялись через Starlink, а не через мобильные сети. Он заявил, что захватчики использовали либо диверсионно-разведывательные группы для запуска беспилотников с более близкой позиции, либо дроны-базы для расширения дальности полета беспилотников.

«Недавние удары беспилотников большой дальности используют дефицит систем противовоздушной обороны в Украине, что подчеркивает насущную потребность Украины в системах точечной противовоздушной обороны для сбития беспилотников, поскольку систем радиоэлектронной борьбы (РЕБ), вероятно, недостаточно для защиты критической инфраструктуры Украины от такой географически всепроникающей угрозы», — подводит итог ISW.

Напомним, оккупанты взялись атаковать украинскую железную дорогу . Сержант батальона беспилотных систем «Инквизиция» 59-й ОМБр Александр Карпюк считает, что идея оборудовать каждый поезд средствами РЭБ является технически сложной и малоэффективной. По словам военного, РЭБ – это не «волшебная кнопка», а сложная система, работающая в комплексе. Чтобы заглушить современный дрон, нужно понимать, на каких частотах он работает, и иметь соответствующее оборудование.