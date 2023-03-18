"Дальше будет хуже": Подоляк о "достижениях" Путина относительно Украины

У Зеленского прокомментировали "достижения" Путина в войне с Украиной, в частности, изоляцию РФ, уничтожение российской армии и орден на арест российского диктатора.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что президент РФ Владимир Путин достиг "значительных результатов" в войне с Украиной, в частности, спровоцировал ордер на собственный арест.

Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

По его словам, "план Путина" оказался просто "великолепным":

Изгнание России из Европы. Окончательное самоубийство "русского мира" в Украине. Самодискредитация и уничтожение русской армии. Экономическая изоляция.

"И, наконец, ордер на арест (Путина) как личное "вознаграждение". Сильно. Все будет еще хуже для России..." — подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что ордер на арест президента России Владимира Путина от Международного уголовного суда означает начало конца РФ в нынешнем виде на мировой арене.

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