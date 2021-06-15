"Дальше будет": Зеленский заявил, что готовятся новые законодательные инициативы по деолагархизации

Первая инициатива — это законопроект об олигархах.

В Украине готовят новые законодательные инициативы по деолагархизации.

Об этом сказал во время форума "Украина 30" президент Владимир Зеленский.

По его словам, первая инициатива — это законопроект об олигархах, который уже поступил в Верховную Раду.

"У нас есть понятный план. Это первый важный шаг — закон о деолигархизацию. Дальше будет еще несколько законодательных инициатив. Они будут легче. Надо пройти первый, самый сложный этап", — подчеркнул глава государства.

К слову, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что другие документы должны касаться, в частности, антимонопольных дел и медиа.

Как сообщалось, 2 июня президент подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о деолигархизацию. В документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственном, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". В ОП уверяют, что законопроект не затрагивает права людей, которые подпадают под определение олигарха.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине впервые за много лет количество олигархов снизилась, а после того, как суд отправил под домашний арест кума Путина и лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, в государстве начнут деолигархизовуваты и других заинтересованных лиц. Зеленский предупредил, что подобные мероприятия ожидают и других олигархов, если они не станут просто крупными бизнесменами.

Новости Украины: уже в 20 числах июня будут рассматривать законопроект "О деолигархизацию"

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