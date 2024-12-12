Конечно, шансов противнику наши искусные защитники не оставили.

Украинские бойцы показали эффектную работу дронов по врагу. Кадры зафиксированы в Курской области в ноябре 2024 года.

Об этом пишет командир 414 Отдельной бригады БПС ВСУ "Птицы Мадяра".

"Ну и конечно, "нас там нет", – иронически отмечают бойцы.

Интересно, что видео сопровождает символический трек о "Суджанской Народной Республике". Также в видео упоминается и ATACMS, и F-16.

"Продолжение следует только хуже", – звучат в видеоролике слова жителей Курщины.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: ВЙО Команды фпв Клима-Team Птиц Мадяра в КуНР, ноябрь 2024г.

Напомним, приоритетом для Украины на фронте является содержание под контролем части Курской области, ведь это будет ослаблять Россию во время любого формата контактов и любых переговоров. Это вопрос уже международной дипломатии и последующего дипломатического решения войны.

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