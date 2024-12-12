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Дальше – только хуже: ВСУ показали эффектную работу дронов по врагу на Курщине (война)

Дальше – только хуже: ВСУ показали эффектную работу дронов по врагу на Курщине (война)

Работа по врагу

Конечно, шансов противнику наши искусные защитники не оставили.

Украинские бойцы показали эффектную работу дронов по врагу. Кадры зафиксированы в Курской области в ноябре 2024 года.

Об этом пишет командир 414 Отдельной бригады БПС ВСУ "Птицы Мадяра".

"Ну и конечно, "нас там нет", – иронически отмечают бойцы.

Интересно, что видео сопровождает символический трек о "Суджанской Народной Республике". Также в видео упоминается и ATACMS, и F-16.

"Продолжение следует только хуже", – звучат в видеоролике слова жителей Курщины.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: ВЙО Команды фпв Клима-Team Птиц Мадяра в КуНР, ноябрь 2024г.

Напомним, приоритетом для Украины на фронте является содержание под контролем части Курской области, ведь это будет ослаблять Россию во время любого формата контактов и любых переговоров. Это вопрос уже международной дипломатии и последующего дипломатического решения войны.

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