В РФ была повреждена дамба Белгородского водохранилища / © из соцсетей

Удары ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища повысили уровень воды в реках Волча и Северский Донец. Это усложняет их форсирование русскими войсками.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Похожая ситуация в Харьковской области.

Карта ISW

Представитель украинской бригады сообщил, что удары ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища повысили уровень воды в реках Волча и Северский Донец, что затрудняет форсирование этих водоемов российскими войсками.

Украинские войска недавно удерживали позиции или продвигались на Купянском направлении.

Российские войска продолжали наступательные операции северо-восточнее Боровой в направлении Новоплатоновки и на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Сержант-офицер украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, 31 октября сообщил, что российские войска используют специализированные подразделения для проникновения на украинские позиции и применяют теплозащитные плащи и палатки для противодействия украинским беспилотникам с тепловизионными датчиками. ВСУ наблюдают увеличение количества российских беспилотников в этом районе, в том числе тяжелых бомбардировщиков, таких как Кощей.

Украинские войска удерживали позиции или недавно продвинулись, а российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Карта ISW

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 октября, показывают российский удар по украинским операторам беспилотников к востоку от Константиновки. Это свидетельствует о том, что украинские силы либо удерживали позиции, либо недавно продвинулись в районе, где русские войска сохраняют присутствие.

Российский милблогер утверждал, что подразделения 150-й мотострелковой дивизии России продвинулись к западу от Плещеевки, к северу и северо-востоку от водохранилища Клебан-Бык (оба к юго-востоку от Константиновки) и к западу от Торецкого (юго-западнее Друж). Но подтверждения этой информации нет.

Украинские войска продвинулись в тактическом районе Доброполья и в Покровском и Новопавловском направлениях.

Российские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Карта ISW

На геолокационных видеозаписях, опубликованных 31 октября, видно, как подразделения 36-й мотострелковой бригады РФ поднимают флаги в нескольких местах в Новоалександровке (юго-западнее Великомихайловки). ISW оценивает, что эта миссия по инфильтрации не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

В Запорожской и Херсонской областях подразделения армии РФ продолжили наступательные действия, но не продвинулись вперед.

Напомним, президент Зеленский и глава СБУ Василий Малюк сообщили, что ситуация в Покровске очень сложная, там идут тяжелые бои. Но информация об окружении ВСУ не соответствует действительности.