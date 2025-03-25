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DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллаборацию: функциональная одежда, вдохновленная трудом энергетиков во время войны

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DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллаборацию: функциональная одежда, вдохновленная трудом энергетиков во время войны

Украинский бренд DAMIRLI в сотрудничестве с ДТЭК создал коллекцию одежды, отсылающей в форму энергетиков — людей, которые с начала полномасштабной войны восстанавливают разрушенную инфраструктуру и возвращают свет в украинские города и дома.

Центральным элементом коллекции стала весенне-осенняя куртка, дизайн которой отсылает в спецодежду энергетиков. Ее месседж – Fight for Light – напоминает о ежедневном труде тех, кто делает свое без лишней огласки, но с критическим значением для страны.

Лицом проекта стал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, неоднократно поддерживавший украинскую энергетику, привлекая внимание мирового сообщества к необходимости его восстановления.

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«Мое вдохновение – это Бог, семья, люди. Это свет, горящий внутри и не поддающийся темноте. Свет – это не только то, что вокруг. Это то, что внутри. Его не выключишь, не погасишь, не остановишь. Оно горит в свободе, в действии, в победе. Оно горит в настоящих героях — энергетиках, ежедневно борющихся, чтобы свет был в каждом доме. «Fight for Light» — это наше сражение за свет, который никогда не угасает», — отметил Александр Усик.

100% прибыли от продажи куртки будет передано в психологическую поддержку детей, потерявших родителей во время войны. Партнером по реализации этой цели стала ГО Gen.Ukrainian.

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«Мы хотим, чтобы эта одежда рассказывала историю несокрушимости украинцев, каждый из которых на своем месте отстаивает независимость страны, отстраивает разрушенный врагом, возвращает свет надежды тем, кто сейчас в этом нуждается больше всего. Мы создали вещь, которая работает не только как одежда, но и знак поддержки. Это способ рассказать о тех, кто продолжает держать страну в сложное время — и помочь тем, кто в этом больше нуждается», — отмечают в DAMIRLI.

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