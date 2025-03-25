DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллаборацию: функциональная одежда, вдохновленная трудом энергетиков во время войны

Украинский бренд DAMIRLI в сотрудничестве с ДТЭК создал коллекцию одежды, отсылающей в форму энергетиков — людей, которые с начала полномасштабной войны восстанавливают разрушенную инфраструктуру и возвращают свет в украинские города и дома.

Центральным элементом коллекции стала весенне-осенняя куртка, дизайн которой отсылает в спецодежду энергетиков. Ее месседж – Fight for Light – напоминает о ежедневном труде тех, кто делает свое без лишней огласки, но с критическим значением для страны.

Лицом проекта стал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, неоднократно поддерживавший украинскую энергетику, привлекая внимание мирового сообщества к необходимости его восстановления.

«Мое вдохновение – это Бог, семья, люди. Это свет, горящий внутри и не поддающийся темноте. Свет – это не только то, что вокруг. Это то, что внутри. Его не выключишь, не погасишь, не остановишь. Оно горит в свободе, в действии, в победе. Оно горит в настоящих героях — энергетиках, ежедневно борющихся, чтобы свет был в каждом доме. «Fight for Light» — это наше сражение за свет, который никогда не угасает», — отметил Александр Усик.

100% прибыли от продажи куртки будет передано в психологическую поддержку детей, потерявших родителей во время войны. Партнером по реализации этой цели стала ГО Gen.Ukrainian.

«Мы хотим, чтобы эта одежда рассказывала историю несокрушимости украинцев, каждый из которых на своем месте отстаивает независимость страны, отстраивает разрушенный врагом, возвращает свет надежды тем, кто сейчас в этом нуждается больше всего. Мы создали вещь, которая работает не только как одежда, но и знак поддержки. Это способ рассказать о тех, кто продолжает держать страну в сложное время — и помочь тем, кто в этом больше нуждается», — отмечают в DAMIRLI.