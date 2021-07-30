Данилов анонсировал кардинальные кадровые изменения в "Укрзализныце"

Кабмин получил поручение СНБО разобраться с состоянием дел в финансовой деятельности железнодорожников.

На выездном заседании СНБО в пятницу, 30 июля, Кабинет министров получил протокольное поручение разобраться с состоянием дел в финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця".

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, в случае необходимости правительству поручили "принять кардинальные, в том числе кадровые решения".

"Мы обращаем внимание, что в работе" Укрзализныци "на сегодня довольно опасные процессы с точки зрения финансовой деятельности, в обеспечении устойчивого функционирования этой системы", — отметил Данилов.

Напомним, СБУ разоблачила на хищении 15 должностных лиц "Укрзализныци". Преступление произошло еще в августе прошлого года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников дела направили в суд.

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