Данилов анонсировал кардинальные кадровые изменения в "Укрзализныце"

Кабмин получил поручение СНБО разобраться с состоянием дел в финансовой деятельности железнодорожников.
На выездном заседании СНБО в пятницу, 30 июля, Кабинет министров получил протокольное поручение разобраться с состоянием дел в финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця".
Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, в случае необходимости правительству поручили "принять кардинальные, в том числе кадровые решения".
"Мы обращаем внимание, что в работе" Укрзализныци "на сегодня довольно опасные процессы с точки зрения финансовой деятельности, в обеспечении устойчивого функционирования этой системы", — отметил Данилов.
Напомним, СБУ разоблачила на хищении 15 должностных лиц "Укрзализныци". Преступление произошло еще в августе прошлого года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников дела направили в суд.