Данилов эмоционально ответил на предложение Китая по поводу переговоров с РФ: "Свое пусть отдают"

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на предложение Китая о мирных переговорах с РФ. Он заявил, что Украина сама будет решать свою судьбу. Наше государство не собирается отдавать территории и избавляться от своего суверенитета.

Об этом он отметил в рамках единого телемарафона.

“Что касается Ли Хуэя, я хочу всем напомнить: без нас никто нашу судьбу решать не будет. Мы не позволим никому, ни одной стране, без нас, без воли нашего народа что-либо там решать. И все попытки, как и попытки нам диктовать какие-то условия – мы слишком дорого заплатить за то, что имеем право сидеть за столом и имеем право понимать, какой должен быть мир... Если кто-то считает, что мы должны избавиться от своей территории, избавиться от своего суверенитета... свое отдавайте, мы свое отдавать никому не собираемся и не будем”, — подчеркнул Алексей Данилов.

По его словам, у нас есть Конституция, четко определяющая границы нашего государства.

“Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Хуи, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там (показалось), что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом… Позиция наша довольно простая и понятная... из Украины, а после этого мы будем с вами начинать о чем-то говорить”, — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин в мае посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

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