Данилов и другие: Россия объявила в розыск ряд бывших украинских топ-чиновников

Кроме Данилова, в розыск были объявлены Павел Климкин, Арсен Аваков и Владимир Гройсман.

Российское Министерство внутренних дел объявило розыск экссекретаря СНБО Алексея Данилова и ряд других бывших украинских топ-чиновников.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

В сообщении указывается, что среди объявленных в розыск есть бывший премьер-министр Владимир Гройсман, бывший глава МВД Арсен Аваков и экс-руководитель МИД Павел Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины прокомментировали объявление Россией в розыск президента Владимира Зеленского.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по статье Уголовного кодекса РФ.

Читайте также: