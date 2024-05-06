Данилов и другие: Россия объявила в розыск ряд бывших украинских топ-чиновников

Кроме Данилова, в розыск были объявлены Павел Климкин, Арсен Аваков и Владимир Гройсман.
Российское Министерство внутренних дел объявило розыск экссекретаря СНБО Алексея Данилова и ряд других бывших украинских топ-чиновников.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
В сообщении указывается, что среди объявленных в розыск есть бывший премьер-министр Владимир Гройсман, бывший глава МВД Арсен Аваков и экс-руководитель МИД Павел Климкин.
Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины прокомментировали объявление Россией в розыск президента Владимира Зеленского.
Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по статье Уголовного кодекса РФ.
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