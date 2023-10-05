Данилов намекнул, почему в Словакии отказались от поддержки Украины

В Словакии на выборах победу одержала пророссийская партия. Алексей Данилов объяснил, почему это произошло.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что влияние российской агентуры в Словакии — безумное. Результаты местных выборов подтверждают, что РФ пытается раздувать ситуацию в Европе.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

По его мнению, в мире сейчас существует определенное разделение стран. Часть демократических государств, поддерживающих права человека, свободу слова, понимают ценности, поддерживают Украину. В то же время, на сторону России стали всего около 7 государств. Но есть и те, кто хочет просто наблюдать.

"Есть партнеры, которые начинают потихоньку наблюдать, чем все это будет заканчиваться. Много ли таких стран? Нет, таких стран немного", — сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что в Словакии, где победила антиукраинская сила, влияние российской агентуры очень сильное.

"И я могу сказать, что это право выбора народа Словакии, сделавшего такой выбор. Но имейте в виду — влияние российской агентуры в Словакии просто безумное. Они сначала были в Праге, но за счет того, что их там немного "погоняли", они перебрались в Братиславу. И то, что мы на сегодняшний день видим — это влияние РФ, которая пытается раздувать ситуацию в Европе", — сказал Данилов.

Выборы в Словакии

В Словакии на выборах, по предварительным подсчетам голосов, победу одержала пророссийская партия экс-премьера Роберта Фицо.

Фицо не скрывает своих симпатий к Кремлю и обвиняет мифические "украинские нацисты и фашисты" в том, что они спровоцировали диктатора Путина начать вторжение, повторяя ложные нарративы РФ.

После победы на выборах Фицо заявил, что его страна испытывает "большие проблемы", чем помощь Украине.

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