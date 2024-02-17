Данилов назвал две обязательные составляющие закона о мобилизации

Людям нужна абсолютная ясность в вопросах мобилизации, демобилизации, военной подготовки.
Закон о мобилизации должен быть справедливым для всех граждан Украины. Кроме того, все нормы законодательного акта должны все равно и понятно толковаться для всех.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью "Укринформу".
По убеждению Данилова, закон о мобилизации должен быть:
- справедливым для всех граждан Украины
- понятным всем нашим людям.
В таком случае граждане будут иметь абсолютную ясность в вопросах мобилизации, демобилизации, военной подготовки и т.д.
"Люди должны получить ответы на все вопросы по этому закону", — добавил секретарь СНБО.
Ранее экономист шокировал заявлением о расходах на новый призыв.
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