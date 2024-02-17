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Данилов назвал две обязательные составляющие закона о мобилизации

Данилов назвал две обязательные составляющие закона о мобилизации

Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: Associated Press

Людям нужна абсолютная ясность в вопросах мобилизации, демобилизации, военной подготовки.

Закон о мобилизации должен быть справедливым для всех граждан Украины. Кроме того, все нормы законодательного акта должны все равно и понятно толковаться для всех.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью "Укринформу".

По убеждению Данилова, закон о мобилизации должен быть:

  • справедливым для всех граждан Украины
  • понятным всем нашим людям.

В таком случае граждане будут иметь абсолютную ясность в вопросах мобилизации, демобилизации, военной подготовки и т.д.

"Люди должны получить ответы на все вопросы по этому закону", — добавил секретарь СНБО.

Ранее экономист шокировал заявлением о расходах на новый призыв.

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